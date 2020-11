Golf News, Comment Bryson DeChambeau pousse ses rivaux à repenser leur approche du golf

Comme le dit le vieil adage « si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les ».

En 2020, aucun golfeur n’a plus fait parler de lui que Bryson DeChambeau.

L’ajout de 40 livres de muscle pendant le verrouillage l’a catapulté au sommet du classement des distances de conduite du PGA Tour. Cette conduite prodigieuse a également aidé DeChambeau à se frayer un chemin vers sa première victoire majeure à l’US Open.

Mais ce sont les méthodes qu’il a employées pour réorganiser son jeu – que d’autres ont d’abord remis en question – qui ont amené certains de ses contemporains à s’asseoir et à prendre conscience et à commencer à expérimenter leurs propres régimes d’entraînement et leur approche du golf.

L’ancien numéro un mondial Justin Thomas a récemment déclaré à Patrick Snell de CNN Sport qu’il «essayait de devenir plus fort» après avoir vu ce que DeChambeau avait fait.

Bryson DeChambeau remporte l’US Open (Getty)

Pendant ce temps, le quadruple vainqueur majeur, Rory McIlroy, a admis qu’il cherchait également à augmenter la vitesse de son jeu dans le but de suivre le vainqueur de l’US Open 2020.

« Au cours des deux dernières semaines, je travaillais sur des trucs », a déclaré McIlroy avant la Coupe CJ en octobre. «Je pense qu’en tant que golfeur, nous sommes tellement déterminés à essayer de frapper la balle là où vous regardez, et je pense que c’est l’une des grandes choses que Bryson a faites.

« Bryson, quand il s’entraîne à vitesse, il frappe simplement le ballon dans un filet, donc il ne sait pas vraiment où ça va », a ajouté McIlroy.

«Il essaie juste de bouger aussi vite qu’il le peut … et en quelque sorte de rendre la cible hors de propos pour le moment et alors vous pouvez en quelque sorte essayer de l’amener à partir de là.

« D’après ce que j’ai fait et ce que j’ai essayé – vous savez, en quelque sorte expérimenter ces dernières semaines – c’est le plus rapide que j’ai jamais déplacé dans le club, le plus rapide que mon corps ait jamais bougé. »