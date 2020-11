« C’est pourquoi je ne comprends pas forcément la critique »

David Alaba vise la première place du groupe 1 de la Ligue des Nations de la Ligue B avec l’équipe nationale de football autrichienne. « C’est notre objectif, et nous avons une équipe qui travaille pour atteindre ses objectifs. Vous l’avez vu lors des derniers matchs », a déclaré le professionnel du Bayern de l’APA.

Avec une victoire contre la Norvège à Vienne le 18 novembre, la sélection de l’ÖFB ne pourrait plus être évincée du sommet, quelle que soit la fin du match trois jours plus tôt au Happel Stadium contre l’Irlande du Nord. « La Norvège a une bonne équipe et avec Haaland un joueur qui joue à un très haut niveau semaine après semaine. Mais nous voulons voir nos forces et jouer notre jeu », a déclaré Alaba.

Gagner le groupe ne signifierait pas seulement que l’Autriche pourrait rivaliser avec les meilleures sélections en Europe dans la prochaine édition de la Ligue des Nations. Avec la première place, l’équipe de l’ÖFB aurait de bonnes chances d’être en barrage pour une place de départ de la Coupe du monde 2022 si cela ne fonctionnait pas lors de la qualification qui débutera en mars 2021. « Bien sûr, nous savons ce que signifie la première place, nous avons la Coupe du monde en tête. Mais il reste encore un long chemin à parcourir jusque-là, les qualifications pour la Coupe du monde et le Championnat d’Europe sont toujours d’actualité », a déclaré Alaba.

Les Autrichiens ont remporté trois victoires consécutives en octobre, mais la réponse du public a été prudente. Alaba a parfois défendu le style de jeu pragmatique. « Les attentes viennent de monter ces dernières années », a déclaré le pied gauche. « Notre objectif fondamental est toujours de gagner. Nous l’avons fait en octobre et c’est ce qui compte. Le fait de ne pas toujours jouer un beau football pour gagner fait partie du football en général. »

Alaba: « Montre une certaine qualité »

C’est la preuve du haut niveau de la sélection ÖFB de quitter le terrain en vainqueur même après une apparence moins enivrante. « Gagner des matchs comme celui-ci montre une certaine qualité que nous avons acquise. J’ai eu des années dans l’équipe où nous n’avons pas gagné de matchs comme celui-ci », a déclaré l’international à 74 reprises (14 buts). « C’est pourquoi je ne comprends pas forcément les critiques, car nous jouons un football réussi. »

Alaba, qui a inscrit son premier but de la saison lors de la bataille de championnat contre Dortmund (3-2) samedi, sera épargné lors du test match de mercredi à Luxembourg, mais sera ensuite disponible contre l’Irlande du Nord et la Norvège – quelle que soit la position. Plus récemment, le Viennois de 28 ans a convaincu l’équipe de l’ÖFB en tant qu’arrière gauche, bien qu’il soit au centre de la défense du Bayern depuis environ un an. « Mais avant cela, j’ai longtemps joué le poste d’arrière gauche et j’ai montré à maintes reprises que je pouvais jouer à plusieurs postes », a déclaré Alaba.

Nations League: Le tableau