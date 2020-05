God of Wars 5: Tout ce que vous devez savoir sur le jeu

– Publicité –



Game of Wars est l’un des meilleurs jeux de la communauté des joueurs, et maintenant ce jeu étonnant est prêt à revenir avec ses 5e saison. La nouvelle est confirmée par la franchise de God of Wars.

God of Wars 5: chaque détail

Il n’y a pas d’annonce officielle liée à la sortie de la saison 5 car le jeu est au stade de développement. Mais une chose peut être assurée que les joueurs pourront bientôt jouer la saison 5. Il a fallu beaucoup de temps pour créer God of Wars, nous espérons que sa suite ne prendra pas beaucoup de temps. Cette fois, les joueurs pourront voir le jeu à une toute nouvelle vitesse.

– Publicité –

Kartos est le personnage principal et un bon joueur du jeu. Donc, très probablement, Kartos ne mourra pas dans God of Wars 5. Et si cela se produisait dans la suite, alors ce serait vraiment déchirant pour tous les joueurs. Les joueurs ont besoin d’une console PS pour jouer à ce jeu incroyable. C’est ce que nous savons pour l’instant, mais voyons quelles informations supplémentaires nous recevons jusqu’à la sortie du jeu.

God of Wars 5: Console

Honnêtement, nous n’avons aucune information concernant le tout nouveau match, mais on peut sûrement supposer qu’il y aura de nouveaux instruments dans le jeu pour les plaies. L’équipe créative y travaille déjà. Les joueurs recevront de nouveaux outils et pouvoirs de combat. Les joueurs auront sûrement une offre fantastique.

God of War est un jeu d’action-aventure développé par Santa Monica Studio, conçu par Cory Barlog et publié par Sony Interactive Entertainment. La franchise God of War est un énorme succès pour Sony car elle est largement appréciée et louée par les utilisateurs du monde entier. Le jeu a commencé en 2005 sur la console PlayStation 2.

Il a les huit matchs sur plusieurs programmes car c’est l’un des éléments importants de la PlayStation. Il est basé sur la mythologie antique, où il montre que le guerrier spartiate a été trompé pour tuer ses proches par son maître, Kratos, le dieu de la guerre Ares.

Cela a ensuite entraîné des guerres avec tous les panthéons. Maintenant, Kratos choisit la voie de la vengeance à cause du complot des dieux olympiens. En outre, l’âge de la mythologie nordique, qui a présenté son fils Atreus en tant que protagoniste secondaire, révèle que Kratos au moment du rétablissement amène les deux dans la bataille avec le dieu nordique par hasard.

– Publicité –