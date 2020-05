ReKTGlobal et TalentX s’associent pour la gestion des sports électroniques

Plus tôt dans la journée, ReKTGlobal annoncé leur nouvelle joint-venture avec TalentX pour former une nouvelle société de gestion Esports. TalentX Gaming est la plus récente agence de talents de jeu pour les athlètes et les streamers de l’e-sport. Cette entreprise «talent first» aidera les talents du sport électronique à développer et à monétiser les médias sociaux – quelque chose que TalentX a fait avec la populaire plateforme de médias sociaux TikTok.

« TalentX Gaming est la formation d’une société de gestion des talents unique et dynamique, combinant la position de leader de l’industrie e-sport de ReKTGlobal et le succès fulgurant et sans précédent de TalentX avec les créateurs de contenu TikTok », a déclaré le cofondateur et PDG de ReKTGlobal. Dave Bialek. « Ce partenariat offre désormais aux influenceurs et athlètes du jeu et de l’esport un soutien, des informations et une exécution sans précédent. TXG renforce encore ReKTGlobal en tant que leader le plus diversifié et sans équivoque du marketing esport. »

ReKTGlobal appartient à des artistes et athlètes populaires tels que Steve Aoki, Imagine Dragons, Nicky Romero, Rudy Gobert, Landon Collins et Taylor Fritzet investisseur principal Nick Gross. TalentX est le cerveau-enfant de Tal Fishmen, qui voulait que TalentX parle de créateurs par créateurs. Fishman est connu dans la communauté YouTube sous le nom de Reaction Time et compte plus de 23 millions de followers. Jason Wilhelm agira en tant que PDG de cette nouvelle joint-venture, avec les deux sociétés agissant en tant que sociétés sœurs pour aider à amener le monde de l’e-sport vers de nouveaux sommets.

« En tant que créateurs et influenceurs à succès nous-mêmes, nous comprenons ce qu’il faut pour créer du contenu qui peut devenir viral et créer de nouvelles stars du jour au lendemain », a déclaré un membre du conseil d’administration de TXG. Tal Fishman. « Rassembler notre succès avec ReKTGlobal comblera le fossé pour les créateurs de contenu de jeu et les athlètes d’esports qui veulent faire passer leur influence et leur puissance de marque personnelle au niveau supérieur. » Il s’agit d’une opportunité passionnante et d’un partenariat dans le monde de l’esport en constante évolution et en croissance. Avec l’apparition de nouveaux talents chaque jour et l’introduction de nouvelles façons de jouer chaque semaine, c’est maintenant une période passionnante pour faire partie de cette communauté. Que pensez-vous de TalentX Gaming? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Le post ReKTGlobal et TalentX Partner Up For Esports Management sont apparus en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







Partager : Twitter

Facebook