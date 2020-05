God of War 5 détails et informations sur l’histoire, la date de sortie et bien d’autres choses !!

– Publicité –



God of War 5 a été annoncé, nous avons ses informations telles que l’histoire, la date de sortie et bien d’autres choses.

C’est l’une des meilleures franchises pour les jeux. Vous savez que l’un des meilleurs gameplay est de God of War 4 et maintenant God of War 5 sort.

Voici tous les détails du jeu:

Détails de God of War 5

God of War 5 sera la cinquième partie de la série de jeux. Il devrait être lancé avec ou après la PlayStation 5. Selon les développeurs, de nombreuses choses seront modifiées dans le jeu, telles que des graphismes améliorés, des mécanismes d’armes modifiés et bien d’autres choses. Il peut s’agir d’une exclusivité PlayStation 5.

Les développeurs du jeu ont déclaré qu’écrire une histoire ne prend pas de temps, mais d’autres choses le seront. Si vous n’avez pas joué au jeu, il y a des spoilers à venir.

Histoire de God of War 5

L’histoire tourne autour de la bataille entre Baldur et Kratos. Cela se termine avec la mort de Baldur. Il y a une torsion quand vous découvrirez que Baldur est l’enfant de Freya. Et après cela, elle est furieuse du traitement que Kratos a réservé à son enfant.

Elle a promis de se battre avec Kratos et Atreus et est partie de là, elle était très en colère. Vous la verrez dans le jeu. Dans le jeu, vous découvrirez que Kratos est la meilleure moitié, Faye est Giant qui fait moitié Giant et Atreus moitié Dieu. Le plus grand spectacle sera Atreus, dont le nom est Loki.

Le nom supposé du jeu est Ragnarok. Donc, si c’est le nom, Thor y sera certainement. Il y a une scène dans laquelle Kratos et Atreus voyageaient et soudain Thor est venu se battre avec Kratos.

De nouveaux méchants seront là dans le jeu mais les principaux seront Thor et Odin. Vous savez qui est Odin, il est le père de Thor.

La date de sortie prévue de God of War 5

Il y a des informations erronées sur la date de sortie du jeu mais vous pouvez vous y attendre en 2022. Il sera publié avec PlayStation 5 en exclusivité.

Restez à l’écoute pour plus de mises à jour des séries et des films.

