Histoire d’origine: un voyage en train à la recherche d’âme et une séance d’entraînement époustouflante – l’émergence d’Ansu Fati en tant que nouveau héros de Barcelone

Le football a le don de produire des récits qui rivalisent avec les meilleurs scripts que Hollywood puisse rassembler.

Et peut-être aucun n’est plus intrigant que les histoires extraordinaires de joueurs surdoués qui brillent au plus haut niveau, des individus qui viennent de très peu pour profiter de toutes les richesses du jeu ou ceux dont les voyages sont remplis d’obstacles et d’incidents passionnants. .

Les histoires des plus grandes superstars d’aujourd’hui comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont bien documentées, tout comme celles des légendes passées qui ont honoré le jeu au fil des ans.

Cependant, dans la nouvelle série Origin de Sport360, nous explorons les voies inspirantes de la gloire qui se déroulent sous nos yeux. Avec notre marque unique de narration, nous vous immergons dans les histoires des stars émergentes d’aujourd’hui qui commencent seulement à écrire leur héritage.

Nous ne pouvons pas connaître les moindres détails de la façon dont les choses ont transpiré ni même ce que les individus ont dit ou pensé. Mais en utilisant les faits et les événements réels comme cadre, notre imagination est tissée dans le récit pour aider à donner vie à ces histoires.

Dans cette édition, nous nous plongerons dans l’histoire remarquable d’Ansu Fati, un garçon de Guinée-Bissau aux manières douces qui, à Barcelone, s’est imposé comme l’héritier du plus grand joueur de tous les temps…

CHAPITRE 1 – DEMANDER UN HÉROS

Décembre 2019 | Atletico Madrid 0-1 Barcelone

Ce jeu ne devrait pas être sans but. Peut-être un peu hors de caractère, l’Atletico Madrid est allé de pair avec Barcelone et, à vrai dire, devrait être en tête.

L’atmosphère à l’intérieur du Wanda Metropolitano est électrique. Les fans à domicile sont nerveux, leur anxiété se reflétant dans la figure particulièrement animée de Diego Simeone sur la ligne de touche.

Les défis s’envolent et la pluie de décembre tombe, mais même avec le temps, il semble bizarrement de rester immobile une fois que Lionel Messi reçoit le ballon à droite.

Il baisse son épaule et se dirige vers le centre, évitant les chemises rouges et blanches en cours de route avant d’échanger un parfait deux avec Luis Suarez sur le bord de la boîte.

Pour la première fois en 85 minutes, Simeone est absolument immobile alors qu’il se prépare à l’inévitable. Un effort de curling sublime dans le coin inférieur envoie Messi charger vers les fans à l’extérieur pour célébrer.

Il a recommencé. Le but argentin scelle trois points essentiels pour Barcelone. Les coups de sifflet à plein temps et Messi sont tous des affaires alors que les caméras se concentrent sur le vainqueur du match, ses yeux d’acier ne trahissant rien. Juste une autre journée au bureau.

Mais une fois sorti des projecteurs, loin des lentilles intrusives et de la visibilité de 65 000 spectateurs, il se laisse redevenir humain.

Un moment à chérir et un pour la mise en évidence sans doute. Après une autre performance terne de l’équipe, il ne peut s’empêcher de se demander combien d’actes de sauvetage il a en lui.

L’adrénaline s’estompe maintenant et sa montée sur les marches du tunnel ralentit alors que les rigueurs d’une rencontre intense et palpitante se reflètent dans la fatigue de ses jambes de 33 ans.

La prise de conscience qui lui vient à ce moment-là est partagée par beaucoup, y compris certains de ses fans les plus dévots.

Barcelone a besoin d’un nouveau héros.

Alors qu’il se dirige vers le vestiaire des visiteurs, Messi aperçoit une silhouette minuscule dans une veste surdimensionnée à quelques mètres devant lui, passant presque inaperçue parmi les autres joueurs.

Il sent ses méditations moroses s’éloigner, le fardeau sur ses épaules se relâche un peu.

Ansu Fati, pense-t-il, pourrait bien avoir ce qu’il faut…

CHAPITRE 2 – LE TEXTE

2012

C’est sept ans avant le défunt vainqueur de Messi dans la capitale espagnole et un jeune garçon découragé prend le train de Barcelone à Séville.

Il est arrivé à mi-chemin de son voyage et regarde par la fenêtre alors que la ville de Madrid passe.

Il n’y a pas si longtemps, Fati pensait qu’il jouerait au football universitaire dans la capitale espagnole, mais le Real Madrid n’a pas été en mesure de lui offrir les conditions de vie que Barcelone pourrait vivre à La Masia. Cela signifiait s’éloigner de son domicile dans le village de Herrera à l’extérieur de Séville, deux fois plus loin en fait.

De retour à la maison maintenant pour les vacances, les pensées de Fati se sont tournées vers sa famille qui le recevrait à la gare. Son père, Bori, qui a travaillé si dur pour les amener de Guinée-Bissau en Espagne alors que Fati n’avait que six ans.

Il se souvient de la façon dont son père lui parlerait de ses premiers emplois lors de son installation à Séville; cueillir des olives, ramasser des verres vides dans des boîtes de nuit et même travailler sur une voie ferrée à grande vitesse. Ses efforts ont conduit Fati à être inscrit dans la prestigieuse académie de Barcelone. Il se souvient d’avoir joué au football dans les rues de Bissau avec seulement des chaussettes ou des pantoufles en plastique. Maintenant, il perfectionne ses compétences dans les meilleures installations et le meilleur environnement qu’un jeune joueur puisse espérer.

Son découragement se transforme rapidement en une culpabilité écrasante. Il n’avait pas bien joué aujourd’hui et il fait vœu, comme seul un enfant de 10 ans le ferait, de ne plus jamais jouer mal.

Il compile un message à son entraîneur U-11 du Barça, Marc Serra, qui se lit comme suit: « Bonjour monsieur, je suis déjà sur l’AVE. Je suis vraiment désolé pour le mauvais match que j’ai fait aujourd’hui. Je promets que cela ne se reproduira plus. Bones Festes! ”

CHAPITRE 3 – DU PRAGMATIQUE AU CROYANT

Août, 2019

Ernesto Valverde est tellement perdu dans ses pensées qu’il est surpris de la rapidité avec laquelle il est arrivé à destination. Alors qu’il amène son Audi dans le centre d’entraînement de Barcelone, il jette un coup d’œil aux éclaboussures de fans devant l’entrée et se demande combien d’entre eux veulent qu’il disparaisse.

Il ne se souvient pas d’un moment où il n’était pas sous pression en tant que manager de Barcelone, pas même lorsqu’il a obtenu un deuxième titre de champion consécutif la saison dernière.

Une défaite 1-0 à l’Athletic Bilbao le jour de l’ouverture de la nouvelle campagne a déjà fait monter la température avant la visite du Real Betis. Suarez et Messi manqueront probablement cette rencontre, ce qui a incité Valverde à agir quelque peu hors de son caractère.

L’un des plus gros bâtons que ses critiques utilisent pour le battre est le manque de foi dont il fait preuve chez les jeunes. Il est constamment invité à accorder plus de temps de jeu à Riqui Puig, mais l’Espagnol fait preuve de prudence, sachant très bien qu’il s’agit d’une affaire de résultats.

Aujourd’hui, cependant, il a invité un jeune joueur de 16 ans à s’entraîner en équipe première. En raison de blessures graves lors de l’attaque, ils doivent compenser les chiffres lors des essais cette semaine et Valverde aime tout ce qu’il a vu et entendu à propos d’Ansu Fati.

Il sait tout sur le talent audacieux de l’adolescent et la clause de libération de 100 millions d’euros dans son contrat, mais ce sont les histoires de son caractère et de son attitude qui ont intrigué le manager expérimenté.

Valverde a entendu parler du SMS qu’il a envoyé à l’entraîneur de l’équipe des jeunes Serra il y a six ans. L’entraîneur des moins de 19 ans, Marcel Sans, lui a expliqué comment Fati avait raté une série de trois ou quatre pénalités, mais a refusé de les arrêter jusqu’à ce qu’il marque.

Et plusieurs membres du personnel ont été ravis de son attitude après qu’il s’est cassé la jambe à 13 ans, le mettant à l’écart pendant un an, mais le rendant obsédé par la santé et la forme physique.

Il y a définitivement quelque chose à propos de cet enfant…

…

Ce soir-là, Ernesto Valverde est tellement perdu dans ses pensées qu’il est surpris de la rapidité avec laquelle il est arrivé à destination.

Il arrête sa voiture et coupe le contact mais avant d’entrer chez lui, il reste assis une minute et continue de réfléchir à ce qu’il a vu à l’entraînement aujourd’hui.

L’enfant, Fati, ne jouait pas comme n’importe quel enfant qu’il ait jamais vu auparavant. Parmi un groupe de superstars chevronnées, il avait l’air d’appartenir, marquant même quatre buts en une session.

Valverde est là depuis assez longtemps pour savoir quand il a vu quelque chose de vraiment spécial, mais toujours pragmatique, il est déterminé à ne pas s’emballer.

«Ce n’était que de l’entraînement», marmonne-t-il dans un souffle alors qu’il se rassemble et quitte son véhicule.

Cependant, alors qu’il s’approche de sa porte d’entrée, une bataille interne fait rage. Ses tentatives désespérées de garder la vérité à distance lui échouent.

Il flirte déjà avec l’idée de faire d’Ansu Fati le plus jeune joueur à qui il ait jamais fait ses débuts.

CHAPITRE 4 – LE PREMIER ARC

Août 2019 | Barcelone 5-2 Real Betis

Le coup de sifflet final est rencontré avec un rugissement d’approbation et Fati se penche en avant, met ses mains sur ses genoux, regarde le gazon sacré sur lequel il rêvait de jouer depuis si longtemps et expire.

Physiquement, il a à peine transpiré lors de son camée de 15 minutes mais les émotions sont accablantes. Il peut à peine croire ce qui vient de se passer.

La semaine dernière, il avait hâte de jouer son premier match officiel pour le B de Barcelone, mais le voici maintenant, le plus jeune débutant de Blaugrana depuis 80 ans ayant totalement ignoré l’équipe de réserve.

Alors que l’hymne du Cant del Barca résonne autour du stade, Fati est certain qu’il rêve mais la dernière chose qu’il veut faire maintenant est de se réveiller.

Il regarde autour de lui, souriant d’une oreille à l’autre, puis choisit sa famille dans les gradins. Il fait signe de la main, se sentant béni de pouvoir partager avec eux le moment le plus heureux de sa vie.

Fati passe autant de temps sur le terrain que possible et quand il fait finalement marcher son réticent dans le tunnel, il rejoue déjà ses débuts dans sa tête.

Il a eu sa chance dans les dernières étapes d’une victoire 5-2 et a adoré chaque seconde. Il y a eu quelques touches soignées alors qu’il se reliait bien avec Nelson Semedo à droite.

Le jeune est légèrement déçu de ne pas avoir marqué, même si son tir brillamment travaillé a échoué juste à côté du poteau éloigné avant qu’une passe ne mène presque à un but d’Antoine Griezmann quelques instants plus tard. Dans l’ensemble, une première apparition très satisfaisante.

Le vestiaire bourdonne. Fati passe d’une étreinte à l’autre. Il y a des caresses sur son dos, des coéquipiers lui prenant le visage et se frottant la tête. Il se demande si c’est toujours aussi bon après une victoire.

Avant longtemps, Messi fait son chemin. Il descend des tribunes pour féliciter l’équipe et se dirige vers Fati – le talent spécial qu’il a pris sous son aile – dès qu’il le repère.

Les deux partagent un gros câlin, ignorant alors que l’image de celui-ci deviendrait virale.

Tout semble surréaliste pour Fati et tout ce qu’il peut penser, c’est «ne te réveille pas…»

CHAPITRE 5 – UNE ÉTOILE EST NÉE

Août 2019 | Barcelone 5-2 Valence

En montant les escaliers du stade jusqu’au deuxième niveau derrière le but, Javi, 62 ans, a tout à fait son âge. Il vient au Camp Nou depuis plus de 40 ans et se souvient d’une époque où braver les foules de la journée n’était pas aussi intimidant.

Il fait une pause dans l’allée une fois qu’il a atteint son rang et attire l’attention de son vieil ami Luis qui attend dans leurs sièges. Il veut sourire en se traînant vers lui mais ce qu’il rassemble est plus une grimace alors qu’il essaie de reprendre son souffle.

Les deux amis dépassent rapidement les subtilités et se plongent dans les problèmes de leur club bien-aimé. Ils secouent la tête de façon désapprobatrice lorsqu’ils discutent des tactiques de Valverde dont ils sont convaincus qu’ils sont à blâmer pour le match nul à Osasuna la semaine dernière.

Cela fait déjà cinq points et ce n’est que trois matchs dans la saison. Leur moral est remonté quand ils apprennent les nouvelles de l’équipe d’aujourd’hui. Messi est toujours absent et Suarez est sur le banc mais Ansu Fati, qui a marqué son premier but au stade El Sadar la semaine dernière, a obtenu ses débuts complets.

Au fil des ans, les deux hommes ont vu des légendes orner ce terrain de Johan Cruyff et Diego Maradona à Ronaldinho et Messi. Ils ont une bonne impression de Fati et ont hâte de revoir le gamin en action.

…

Le coup d’envoi a eu lieu il y a quelques instants, mais Messi prend une grande inspiration lorsque Frenkie de Jong reçoit le ballon du côté droit de la surface de réparation de Valence. La descente de Carles Perez à l’extérieur a attiré l’attention du défenseur et même depuis les tribunes, l’Argentin sent une chance se manifester au milieu.

Il n’est pas le seul. Fati a reniflé la poche de l’espace et lorsque la passe de De Jong le trouve, il met un pied d’emphase dans le coin proche. Le Barça mène à l’intérieur des deux premières minutes et Messi ne peut s’empêcher de sourire à lui-même.

…

Ce fut un début électrique pour l’équipe locale, mais Ezequiel Garay est déterminé à ne pas laisser ce match s’éloigner de lui. Fati se révèle déjà être une poignée, entraînant le joueur de 32 ans hors de position.

Il court maintenant derrière l’arrière droit et pénètre dans la surface de réparation. Ses pieds rapides sont hypnotisants mais Garay soutient son expérience. Il ne se précipite pas, attendant patiemment que la moitié avant de son âge fasse le premier pas.

Et ça suffit! Fati n’a plus d’idées, pense-t-il, n’ayant pas choisi de direction. Il a plutôt couru directement vers le défenseur et lui montre naïvement trop de ballon.

Mais juste au moment où Garay pense qu’il a gagné et commence à se pencher en avant pour récupérer son prix, Fati est parti en un éclair, sautant vers l’extérieur et coupant le ballon pour que De Jong marque le deuxième.

Il est temps pour le plan B, pense Garay. Ils doivent mettre deux hommes sur son garçon, comme ils le feraient pour Messi.

…

Fati a le temps de sa vie. Un but et une passe déjà et il est à peine 10 minutes après son premier départ pour Barcelone.

Il est en double équipe depuis le deuxième but mais il est habitué à ce genre de traitement.

Sa confiance est à travers le toit et il s’amuse vraiment. Il court sur les défenseurs à chaque occasion et a même frôlé un deuxième but avec son effort de plongeur qui allait juste loin.

Quelques minutes plus tard, il a une autre tentative, coupant à nouveau à l’intérieur mais tirant loin du poteau éloigné. Puis il s’est délecté des halètements autour du stade quand un moment magique l’a vu passer le ballon audacieusement sur un défenseur avant de presque installer Griezmann.

Lorsque son numéro monte sur l’heure et qu’il se dirige vers la ligne de touche, le diminutif Fati se sent sept pieds de haut alors que le Camp Nou lui applaudit hors du terrain.

Dans les tribunes, Javi et Luis font partie de ceux qui se sont levés pour saluer la performance de l’adolescent.

Javi sait qu’il assiste à la genèse d’une autre star de Barcelone.

Ansu Fati, pense-t-il, pourrait bien avoir ce qu’il faut.

En savoir plus sur l’application Sport360