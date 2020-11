Gilberto Silva veut qu’Arsenal signe un as qui est «  légèrement différent de Dennis Bergkamp  » – .

in

S’exprimant sur The Invisible Wall Show (Via Goal), Gilberto Silva a suggéré qu’Arsenal devrait signer Jack Grealish à l’avenir.

L’ancien milieu de terrain est clairement impressionné par ce qu’il a vu de Grealish ce trimestre, et il est vraiment facile de comprendre pourquoi.

La star d’Aston Villa a marqué quatre buts et fourni cinq passes décisives en Premier League cette saison, et le Brésilien pense qu’il pourrait être un joueur du signe d’Arsenal à l’avenir.

«Grealish, incroyable. Il semble qu’il pourrait être un joueur qu’Arsenal a raté. Dit Silva.

«Avec ses capacités, il était l’un des gars du milieu qui peut jouer du beau football. Il contrôle le ballon, assiste et peut marquer des buts.

«Il est légèrement différent de Dennis Bergkamp, ​​mais il pourrait être quelqu’un pour l’avenir à Arsenal.»

Silva n’est pas le premier ex-joueur à donner un pourboire à Grealish pour un grand mouvement, et il ne sera pas le dernier.

Grealish se dirige certainement droit vers le sommet, mais il reste à voir si c’est avec Arsenal ou non.

Le milieu de terrain est un fan d’Aston Villa depuis toujours, il faudra donc quelque chose de gros pour l’éloigner de Villa Park, et avec Arsenal ne jouant pas au football en Ligue des champions depuis quatre saisons maintenant, il est difficile d’imaginer qu’ils pourront le tenter. .

Cependant, des choses plus étranges se sont produites, et si les Gunners choisissent le milieu de terrain offensif, il sera intéressant de voir si Grealish considère ou non les Emirats comme une destination viable.

Bien sûr, il n’y a pas encore de liens concrets entre les deux, mais un joueur du calibre du joueur de 25 ans devrait certainement être lié à un club de la taille d’Arsenal.

