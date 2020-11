BabyCappah remporte le parrainage de 100000 $ Luminosity Gaming Rising Stars à EGLX

in

Pour terminer quatre jours complets de contenu de jeu incroyable, Enthusiast Gaming Live Expo (EGLX) a conclu en récompensant un streamer prometteur avec un parrainage de 100000 $ Luminosity Gaming pour avoir remporté le concours de réalité Rising Stars.

Après plus d’un mois de défis et de jugements préliminaires, un panel réunissant les meilleurs créateurs de Luminosity Félix «xQc» Lengyel et Elliott «Muselk» Watkins a sélectionné BabyCappah comme prochaine superstar du jeu vidéo.

Cappah était l’un des premiers favoris des fans qui regardaient Rising Stars avant le début d’EGLX, mais à mesure que les projecteurs devenaient plus brillants, son énergie est devenue plus contagieuse. Il a tout mis en jeu pour saisir l’opportunité de devenir un créateur de contenu, partageant même le fait qu’il avait été renvoyé de son travail quotidien parce qu’il se dirigeait vers le parrainage de Luminosity.

De plus de 3000 soumissions, jusqu’à 32 candidats en direct qui ont passé une audition devant des juges, jusqu’aux trois derniers streamers, Cappah, Foxyzilla et Joshua «VHS» Alfaro ont tous présenté un excellent spectacle final. Cela se résumait au vote de Muselk, qu’il a donné à Cappah après que xQc ait voté pour l’énergique superstar en devenir.

Après sa victoire, Cappah a appelé sa mère en direct en direct, la remerciant pour tout et lui disant qu’il venait de changer sa vie, tandis que le chat appréciait l’interaction saine.

Une fois qu’il a finalement mis fin à son flux, Cappah a publié ses statistiques, montrant qu’il avait gagné 1121 abonnés, 81 abonnés et avait culminé à 1096 téléspectateurs tout en remportant des étoiles montantes. Maintenant, il aura la chance d’augmenter ces chiffres et de devenir un incontournable de la gamme de talents de Luminosity avec son nouveau parrainage alors que l’organisation travaille avec lui sur sa marque.

Vous pouvez consulter LG Cappah sur sa chaîne Twitch officielle et Twitter.

