GhostWire Tokyo Gameplay Reveal est époustouflant au-delà des mots

Quand Tango Gameworks a été dévoilé GhostWire: Tokyo lors de l’E3 2019, personne ne savait à quoi s’attendre. Puis le directeur créatif Ikumi Nakamura avait volé la série avant même que la bande-annonce ne commence à rouler. Mais l’élégante bande-annonce révélait une fascination sans fin. D’une manière ou d’une autre, Tango Gameworks a réussi à le faire encore une fois. Au cours de l’événement de révélation PS5 d’aujourd’hui, le développeur a dévoilé les premières images de GhostWire: Tokyo gameplay. Inutile de dire que ce n’est rien sinon un spectacle à voir.

Découvrez-le dans la bande-annonce ci-dessous:

Les détails sur le dernier projet de Tango Gameworks restent assez rares. Cependant, il a très certainement une prémisse intrigante attachée. Le jeu d’action se déroule à Tokyo, au Japon, après que 99% de la population de la ville a disparu. Encore plus étrange, la ville devient peu après «envahie par des forces surnaturelles mortelles». Ces forces, ou esprits connus sous le nom de Visiteurs, sont assez trompeuses.

Un article sur le blog PlayStation, décompose certaines des formes d’esprit. L’un est Amewarashi, une entité qui prend la forme d’un enfant en manteau de pluie. Le pouvoir de cet esprit vient des émotions ressenties en étant séparé de ses parents. Les Amewarashi utiliseront leur pouvoir pour appeler à l’aide lorsqu’ils seront menacés. Orné d’un kimono de mariage blanc, le pouvoir de l’esprit Shiromuku se manifeste dans l’effroi ressenti par l’incapacité de se marier avec leur amour. Enfin, Kuchisake s’inspire des légendes urbaines. On dirait qu’elle est peut-être la plus redoutable du groupe, en raison de sa vitesse inhumaine et de ses ciseaux mortels.

Les joueurs profiteront d’une multitude de puissantes capacités spectrales, comme on le voit dans la bande-annonce, pour combattre la mystérieuse menace paranormale. Ce faisant, l’histoire des disparitions généralisées de la ville commencera lentement à s’éclaircir.

Comme brièvement mentionné ci-dessus, GhostWire: Tokyo’s le directeur créatif d’origine, Ikumi Nakamura, n’est plus au studio. Nakamura a quitté l’équipe en septembre de l’année dernière pour des raisons inconnues.

GhostWire: Tokyo manque actuellement d’une date de sortie solide, mais arrivera sur PS5 dans le courant de 2021. La PlayStation 5 elle-même sera lancée plus tard cette année pendant la saison des vacances.

[Source: PlayStation Blog]