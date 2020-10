George Lucas a prévu un destin similaire pour Luke dans l’épisode VIII

Pour ceux qui veulent une fin plus heureuse pour le protagoniste original du Guerres des étoiles franchise à Luke Skywalker (Mark Hamill) avait le créateur George Lucas avait sa manière, vous seriez tristement dans l’erreur. Dans Épisode VIII, qui dans le canon actuel de Disney / Lucasfilm est Le dernier Jedi (2017), le maître astral Jedi s’est projeté à la fin de la bataille de Crait à l’apogée du film pour affronter son ancien élève vedette Kylo Ren (Pilote Adam), l’ancien Ben Solo.

La bataille de Crait a vu le Premier Ordre descendre pour tenter d’éradiquer le dernier de la Résistance. Après que les combattants de la Résistance dans leurs navires aient détruit le canon de siège du Premier Ordre, Luke est apparu dans la base pour réconforter Leia (Carrie Fisher) avant de s’échapper par l’arrière. Le chevalier Jedi est resté pour les aider à gagner du temps. Lorsque la confrontation a finalement eu lieu après beaucoup de faste et de circonstances, Luke s’est révélé ne pas être physiquement là. Pour vendre l’illusion, il a esquivé les coups et les grèves de Kylo dans leur non-duel. Peu de temps après la découverte de la ruse de Luke, nous le voyons méditer sur Ahch-To et disparaître après s’être surmené à cause de son utilisation excessive de la Force, «mourant» dans le processus.

Pablo Hidalgo, qui travaille chez Lucasfilm, avait connaissance des plans originaux de Lucas les révélés dans son dernier livre « Star Wars: Fascinating Facts: Story, Lore & History From The Greatest Galaxy » (via / Film). Il a écrit, « des années avant Le dernier Jedi a commencé le développement, le traitement laissé par George Lucas en 2012 avait également Épisode 8 être celui où Luke Skywalker mourrait. «

Un autre point de discorde de Le dernier Jedi C’est ainsi que Luke est devenu un reclus sur l’île, rejetant tous ses enseignements Jedi attendant de mourir, ce qui n’est pas loin de la vision originale de Lucas où il est devenu « un reclus, retiré dans un espace très sombre et a besoin d’être reculé du désespoir. » La seule personne qui semblait être hors de propos à l’époque était Hamill lui-même qui pensait que son personnage mourrait Épisode IX, qui a fini par être La montée de Skywalker (2019). « Je sais que George n’a tué Luke qu’à la fin de [Episode] 9, après avoir formé Leia, qui est un autre fil sur lequel on n’a jamais joué [in The Last Jedi]», A déclaré Hamill en 2018. Une autre différence est que Lucas a prévu d’introduire un personnage nommé« Taryn », une fille de 14 ans, qui ressemble à Rey (Daisy Ridley) dans les suites, mais les deux étaient de jeunes femmes destinées à devenir Jedi. Rey est une femme adulte plutôt qu’une adolescente angoissée. « Star Wars: Fascinating Facts » est disponible partout dans les librairies.

