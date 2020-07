George Clooney: 9 faits intéressants et intéressants sur l’acteur / réalisateur

George Clooney est un parent éloigné d’Abraham Lincoln

Tout au long de sa carrière, George Clooney est resté une personnalité politique avec un grand intérêt pour les affaires nationales et internationales. Cela pourrait se rapporter à son père, Nick Clooney, qui est journaliste et présentateur, bien que cela puisse remonter encore plus loin à un parent éloigné dans l’histoire de sa famille.

Comme People l’a signalé, Les ides de mars L’acteur / réalisateur a un certain chevauchement dans son arbre généalogique avec un célèbre président américain: Abraham Lincoln. Ils ont tous deux des racines profondes dans le Kentucky et ils sont finalement connectés via Lucy Hanks, qui était la grand-mère maternelle de Lincoln. À travers les mariages et les naissances, Clooney est le demi-cousin germain du président américain cinq fois éloigné. Certes, les deux ont leur grande part de charisme et d’intellect, et ils sont tous les deux des bavards, donc on peut voir des similitudes à ces égards spécifiques. Mais ce n’est pas tous les jours que vous découvrez que vous êtes lié à Lincoln.