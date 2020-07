«  The Ellen DeGeneres Show  » a enquêté pour «  culture de travail toxique  » et «  racisme  » dans l’équipe

Bien que dans « The Ellen DeGeneres Show » tout semble être amusant, divertissant et beaucoup de rires, de l’intérieur, tout indique que cela n’a rien à voir avec cela, car plusieurs travailleurs de ce programme ont dénoncé une culture de travail toxique, le harcèlement professionnel et le racisme dans l’équipe. tel que rapporté par Variety. Par conséquent, ces travailleurs déjà Les employés ont été informés que les entrevues seraient menées dans le cadre d’une enquête indépendante. aux mains de WarnerMedia.

Michelle Obama et Ellen DeGeneres, dans ‘The Ellen DeGeneres Show’

L’émission présentée par Ellen DeGeneres est l’un des espaces les plus regardés de la télévision américaine et, pour que cela fonctionne si bien, de nombreux employés y travaillent quotidiennement. Cependant, il y a quelques semaines, BuzzFeed a publié un rapport présentant déclarations d’anciens travailleurs qui ont accusé cette équipe d’être « raciste » et d’avoir une « culture de travail toxique ». À tout cela s’ajoutent les commentaires inappropriés et la crainte de représailles pour avoir pris des jours de congé pour des affaires familiales ou des problèmes médicaux.

Lorsqu’ils ont interrogé les producteurs sur ces problèmes, ils ont déclaré qu’ils avaient le cœur brisé et regrettaient de savoir que même une personne de notre famille de production avait eu une expérience négative. Ce n’est pas qui nous sommes et ce que nous nous efforçons d’être, et pas la mission qu’Ellen a établie pour nous », ont-ils assuré, ajoutant que« pour mémoire, la responsabilité quotidienne de l’émission d’Ellen dépend entièrement de nous. Nous prenons tout cela très au sérieux et réalisons, comme beaucoup d’autres personnes dans le monde de quoi nous devons faire mieux, nous nous engageons à faire mieux et nous ferons mieux«

Ce n’est pas la première fois

Les travailleurs de ce format populaire ne sont pas la première fois à se plaindre des conditions. Ils l’ont déjà fait pour le traitement reçu pendant la crise du coronavirus, auquel Warner Bros s’est excusé en reconnaissant que la communication aurait pu être meilleure, mais le chaos causé par Covid-19 l’a compliqué. Aussi certains invités ont publiquement exprimé leur mécontentement après être allés au plateau du programme DeGeneres, alléguant que le présentateur est froid et distant avec eux à l’extérieur des caméras.