Genshin Impact est Zelda mais plus d’anime, et il arrive sur PC en octobre

Nous ne verrons peut-être jamais The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur PC, mais nous serons peut-être assez proches avec ce prochain jeu PC. Genshin Impact est un RPG hack and slash qui rend ses inspirations Zelda claires à travers un monde ouvert aux couleurs vives et ombragé, rempli de vieilles villes à habiter et de nature à explorer.

Si cela ressemble à votre genre de chose, vous n’aurez pas à attendre longtemps pour l’essayer car le développeur Mihoyo révèle que la date de sortie de Genshin Impact arrivera avant octobre. Nous n’en savons pas plus que cela pour le moment, mais le développeur promet de nous tenir au courant lorsque plus de détails seront disponibles.

Le développeur a également révélé dans un article sur le site Web du jeu d’anime que nous recevions une autre version bêta de Genshin Impact. Il démarre le 30 juillet, mais il convient de noter qu’il est limité à la PS4 et aux joueurs des régions d’Amérique du Nord et du Sud. Si vous êtes intéressé et appartenez à ces catégories, vous pouvez vous rendre sur le site Web officiel du jeu pour en savoir plus.

Genshin Impact a d’abord attiré l’attention de beaucoup l’année dernière lorsqu’il a été révélé à ChinaJoy. Ce n’était pas le meilleur des départs, car beaucoup ont rapidement souligné les nombreuses similitudes entre le jeu et Zelda: Breath of the Wild.

Genshin Impact comprend des ennemis robots géants qui glissent et qui tirent de l’énergie laser et un compteur d’endurance qui dicte votre sprint et votre escalade. Tout cela se déroule en un mot qui ressemble beaucoup à Breath of the Wild. Un fan mécontent de Zelda est allé jusqu’à briser sa PS4 après avoir remarqué les similitudes. Comme Abacus l’a alors rapporté, certains développeurs craignaient que le jeu ne nuise à la réputation du développement de jeux chinois.

Depuis lors, cependant, les caractéristiques les plus uniques du jeu sont apparues, telles que les apparences animées de ses personnages et le combat de style hack-and-slash des titres précédents du développeur comme Honkai Impact Third.

Si vous souhaitez essayer autre chose en attendant, nous avons rassemblé les meilleurs nouveaux jeux PC en 2020 à ce jour.

