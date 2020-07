Final Fantasy 7 Remake, partie 2: date de sortie, scénario, gameplay et autres détails

– – – – – – Final Fantasy 7 Partie 2: Mises à jour, Final Fantasy 7 va faire un remake. Ce remake changera toute la fin de cette franchise. Les fans se fâchent après avoir lu les nouvelles et, leur anticipation s’est transformée en pure sculpture pour la nouvelle partie 2 refaite. Après des années d’attente, l’entrée initiale est arrivée et a été saluée par les fans et les critiques. Après tant d’années, faire un remake signifie que Square Enix vise à construire une bonne image du jeu et à mettre fin à l’idéologie des fans. Le fantasme final a lancé tellement de parties de jeu à succès et les fans ne peuvent tout simplement pas en avoir assez. Les dernières parties ont obtenu une mise à niveau vers un monde libre. Où ils peuvent se déplacer et faire la mission comme GTA. Date de sortie du jeu Le jeu devrait sortir dans les meilleures consoles de jeu phares, à savoir la collection PS5 et Xbox x. Le jeu va changer certains événements majeurs intemporels de 1997, comme la mort d’Aerith et de Zach Fair, qui n’aura plus lieu. On découvre que cette dernière personnalité a survécu aux événements de Crisis Core, à la fin, cinématographiques, et devrait apparaître dans Remake 2. On ne sait pas comment le jeu se déroulera et comment le scénario se terminera. De plus, les producteurs pensent que même si nous parions de grandes quantités, cela restera le même. Cloud, Barret, Tifa et Aerith seront rejoints par de nouveaux venus tels que Red XIII, Vincent Valentine, Cid et Yuffie Kisaragi. Ce sont tous des personnages classiques, et j’ai vraiment hâte de voir comment ils sont représentés dans le remake. Quelle que soit la fin, le fantasme final du jeu serait toujours dans les meilleurs jeux classiques de tous les temps. Ce jeu est comme le père de tous les jeux et son gameplay a inspiré de nombreux jeux. – – –

