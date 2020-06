Frozen 3- Josh Gad vient-il d’écraser la possibilité d’un troisième coup? Voici ce qu’il a dit.

Disney’s Frozen 2 a des vues d’ensemble mitigées. Pourtant, les conséquences du film signifient qu’il y a encore une tonne de direction derrière Disney pour faire Frozen 3. Pour Frozen 2, la scénariste Jennifer Lee a finalement co-composé avec Chris Buck.

Frozen 3 se produira-t-il?

Frozen 2 a obtenu des critiques généralement positives et a même établi un record de l’industrie cinématographique en novembre pour les films d’animation dès son premier jour de sortie. Peu importe, que Frozen 2 se transforme ou non en une gigantesque réalisation de l’industrie cinématographique comme le premier film, l’un des co-créateurs a proposé que Frozen 3 ne se produise probablement pas.

Bien que Disney n’ait pas gelé 3, la troisième partie est encore une chance compte tenu de la réalisation de Frozen 2 – le film d’animation le plus élevé jamais réalisé, surpassant le record de sortie de Frozen à 1,28 million de dollars. Étant donné que les périodes d’hiver et d’automne mises en évidence à l’intérieur des deux films reflètent les aventures d’Anna (Kristen Bell) et d’Elsa (Idina Menzel) de la vulnérabilité à la reconnaissance de soi, la période de l’été représentera la phase suivante de l’histoire d’Elsa et Anna dans Frozen 3.

Frozen 2 SnapImage DisneyQue Josh Gad a-t-il renversé sur le sujet?

Gad, qui exprime le caractère d’Olaf dans l’établissement «Frozen», a récemment divulgué des informations. Il a révélé à PopCulture.com qu’il ne sait pas s’il y aura un troisième film. Tout repose sur l’histoire.

Gad a déclaré: Ils n’ont pas l’idée la plus brumeuse. C’est-à-dire, voici l’accord. « Frozen II » n’était pas « Frozen II » tant qu’il n’y avait pas de motivation pour exister. De plus, ils n’ont pas l’idée la plus brumeuse s’il y aura un «Frozen III». C’est ainsi que son niveau d’indemnisation, mais ce qu’il peut nous dire, c’est ceci. Il y avait une chance de prendre ces personnages et d’apporter à nouveau un sentiment d’attente et de motivation.

C’est pourquoi le groupe de Disney et lui ont collaboré ces dernières semaines pour faire «At Home with Olaf». Et donc l’aventure «Frozen» se poursuit, que ce ne soit pas vraiment un troisième film. En tout cas, il y a toujours une histoire à raconter, il est sûr que Jennifer Lee et le groupe fantastique de l’activité Disney raconteront un jour cette histoire.

Histoire probable de Frozen 3

Avec Anna réglemente directement en tant que reine d’Arendelle et Elsa traitant de la forêt enchantée. Un autre rapscallion pourrait se mêler de la dynamique pacifique des concessions mutuelles entre les terrains individuels. Hans est assez intelligent pour qu’il puisse sans aucun doute comprendre comment retourner et provoquer un chahut pour les sœurs. Trois congelés pourraient boucler la boucle en ramenant Hans, ou pourraient même avancer dans le temps et suivre les enfants d’Anna ou d’Elsa.