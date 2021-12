Friends: Deux personnages importants ont failli se faire virer de la distribution

L’une des stars les plus importantes de la sitcom des années 90 a récemment rappelé comment deux des personnages principaux ont été menacés par Warner Bros.

Jennifer Aniston est devenue l’une des actrices les plus reconnaissables et les plus appréciées du monde du cinéma. L’admiration qu’elle suscite remonte aux années 90, lorsque la série comique Friends est apparue sur les écrans. Rachel était l’une des actrices les plus admirées grâce à sa personnalité et à sa façon frappante de s’habiller.

Son personnage a même servi d’inspiration pour la mode à l’époque. Depuis, toutes les filles rêvent de ressembler à Rachel. La série a eu un tel impact que, même si elle s’est terminée en 2004, ses stars se souviennent encore des événements qui se sont déroulés dans les coulisses.

Jennifer Aniston a rappelé que le studio avait un jour menacé de licencier deux des membres du noyau dur, affirmant qu’ils pouvaient faire l’émission à quatre. Friends suit l’histoire d’un groupe de six amis vivant à New York. Chacun a une histoire compliquée à raconter. Par exemple, Rachel vient vivre avec sa meilleure amie d’enfance Monica (Courtney Cox) après avoir laissé son futur mari devant l’autel.

Le groupe comprend également Joey (Matt LeBlanc) et Chandler (Matthew Perry), qui vivent dans l’appartement d’en face, et Lisa Kudrow dans le rôle de Phoebe. Pour beaucoup, il est impossible d’imaginer le spectacle sans l’ensemble du groupe, mais il s’en est fallu de peu.

Ce sont les dirigeants de Warner Bros. eux-mêmes qui ont menacé de renvoyer deux d’entre eux. Selon Aniston, le studio a fait ce commentaire alors que les acteurs renégociaient leurs salaires, avertissant les jeunes acteurs que Friends n’avait besoin que de quatre d’entre eux pour réussir.

Voici comment Jennifer Aniston a décrit le moment embarrassant que les acteurs ont vécu :

“Nous n’avons pas besoin de vous six. On peut le faire à quatre. On s’est dit : “Vous pouvez vous débarrasser de Rachel, de Joey ou de qui ?”. Puis c’était comme, “Non, tu ne peux pas, réveille-toi.”

Les six acteurs de Friends ont entamé des négociations ensemble avant la troisième saison, ont accepté de prendre le même salaire, et dès les saisons 9 et 10, ils gagnaient un million de dollars par épisode, faisant d’Aniston, Cox et Kudrow les actrices de télévision les mieux payées de l’histoire.