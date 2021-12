And Just Like That : pourquoi Kim Cattrall n’a pas repris son rôle de Samantha Jones de Sex and the City ?

And Just like That…, la suite du drame glamour Sex and the City sera diffusée dans les prochains jours sur Salto et sera marquée par l’absence de Kim Cattrall. Le showrunner de la série a évoqué les raisons qui l’éloignent du rôle de Samantha Jones.

Il ne reste plus que quelques jours aux fans pour voir enfin le retour de Carrie, Charlotte et Miranda. La chaîne de télévision HBO Max a choisi le 9 décembre comme date de la première de la suite tant attendue de Sex and the City, And Just Like That, une nouvelle série qui racontera la vie du trio de femmes alors qu’elles continuent à naviguer entre amour et amitié à la cinquantaine. En France, nous pourrons voir la série à partir du 10 décembre sur la plateforme de streaming Salto.

Kim Cattrall ne sera pas dans And Just Like That, mais Samantha Jones ne sera pas complètement absente.

Tout est prêt pour la sortie, puisque HBO Max a diffusé il y a quelques jours la bande-annonce officielle révélant le sort de Carrie et de Mr Big. Les revoir ensemble a été une source de surprise et d’excitation pour de nombreux fans fidèles de la série dramatique originale, qui s’est terminée en 2004 après avoir été diffusée pendant six saisons depuis 1998.

And Just Like That... A New Chapter of Sex and the City | Official Trailer | HBO Max

Lire cette vidéo sur YouTube

Les fans de Sex and the City sont enthousiastes à propos de Et juste comme ça car ils vont revoir leurs favoris après plus de deux décennies, mais ils sont conscients que la suite sera marquée par l’absence de l’un des personnages principaux. Comme on le sait, l’actrice Kim Cattrall ne sera pas présente dans le projet, mais son personnage Samantha Jones ne sera pas complètement absent de la série.

Lors d’une récente interview, le showrunner de And Just Like That, Michael Patrick King, a parlé de la première de la nouvelle série Max sur HBO, et a déclaré que Kim Cattrall n’a jamais été considérée pour apparaître dans la série qui sera lancée dans quelques jours. Il a également déclaré que son personnage, Samantha Jones, ne sera plus impliqué dans la vie de Carrie, Miranda et Charlotte, mais qu’il y sera fait référence d’une manière ou d’une autre dans la série.

Alors que le showrunner n’a pas révélé comment Samantha sera incluse dans And Just Like That, les fans ne peuvent que spéculer. Cependant, King a clairement indiqué qu’il ne la tuera pas dans la série, comme le suggère une théorie de fans. Ce qui est sûr, c’est qu’il faudra attendre la première pour savoir comment l’intrigue va gérer l’absence du personnage joué par Cattrall dans le passé.

Kim Cattrall s’est retirée de son rôle de Samantha Jones pour diverses raisons qui ont fini par affecter sa vie personnelle.

Rappelons qu’après la fin de Sex and the City en 2004, deux films sont sortis, centrés sur les personnages principaux de la série. Toutefois, lors de la préparation de la troisième production, Kim Cattrall n’a pas été incluse dans le casting avec son personnage, car elle ne voulait pas rejouer Samantha. Toutes sortes de spéculations ont été faites sur les raisons pour lesquelles l’actrice a quitté le rôle. Mais la vérité est que les sentiments de Cattrall sur la franchise Sex and the City et ses co-stars ont été bien documentés.

L’actrice a parlé à plusieurs reprises de son passage dans l’émission et de l’impact négatif qu’elle pense avoir eu sur sa vie. Au fil des ans, la star a affirmé que l’émission était à l’origine de son divorce et que l’émission avait perturbé ses projets de maternité et l’avait laissée exsangue et à l’écart. Pour ces raisons, elle ne voulait pas faire partie du troisième film et n’a jamais accepté le projet, une décision pour laquelle elle a été blâmée pour son annulation.