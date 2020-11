Fremantle et GWS acceptent un accord avec Jesse Hogan

Bosch Meuleuse d'angle Bosch GWS 24-230 LVI avec écrou de serrage rapide SDS

Propriétés : Meuleuse d'angle GWS 24-230 LVI Le plus puissant avec le poids le plus léger Puissant moteur champion de 2 400 watts et poignée pivotante en fer Poids le plus faible de sa catégorie La poignée principale anti-vibrations et la poignée supplémentaire réduisent les vibrations jusqu'à 50 % pour un