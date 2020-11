Tony Mortimer lit le premier livre

2020-11-02 11:00:12

Le chanteur de East 17 Tony Mortimer n’avait jamais terminé un roman avant le lock-out – mais il a maintenant parcouru 65 ans et écrit même l’un des siens.

Le chanteur d’East 17 a admis que la pandémie de coronavirus avait changé sa vie et a crédité sa fille de 27 ans, Ocean, pour avoir enflammé son nouvel amour de la lecture en téléchargeant une application sur son téléphone mobile.

Il a déclaré: «Je ne me souviens pas avoir lu un roman. J’ai lu des livres sur la musique et tout, mais je n’ai jamais lu un roman. Je ne pouvais penser à rien de plus ennuyeux.

La star de 50 ans a commencé avec le mystère d’Eva Pohler «Secrets of the Greek Revival» et a rapidement été accro.

Il a dit: «Cela m’a entraîné comme cette fille qui est tombée dans le terrier du lapin, Alice au pays des merveilles.

«Je me souviens du premier livre, je pensais que je vais me forcer à en arriver au bout. Et je l’ai fait, et je suis juste tombé amoureux de la lecture. C’est une évasion absolue du monde.

Tony a maintenant apprécié les œuvres de « grand conteur » Roald Dahl, « lisse » JK Rowling et « génie » Stephen King, et a hâte de s’attaquer à des livres plus stimulants comme Charles Dickens et William Shakespeare.

Le hitmaker de «Steam» a également 10 000 mots à écrire son propre roman, grâce à l’aide du guide «On Writing» de l’auteur d’horreur King.

Il a déclaré au journal Sunday Times: «J’ai réalisé que mes 10 000 premiers mots ne sont pas dans le bon ordre.

«J’ai pensé que lorsque vous écrivez une histoire, vous vous dites:« Il était une fois, cela s’est produit, cela s’est produit, la fin.

«Mais ce n’est pas chronologique … J’ai commencé à peu près au milieu. Puis je suis allé à l’autre bout. Puis je suis retourné au début avec une idée…

«Vous pourriez écrire un paragraphe entier ou un chapitre et cela ne fonctionne pas. Et qui s’en soucie? Jetez-le simplement à la poubelle et faites-en un autre.

Tony est maintenant à la recherche d’un agent littéraire et envisage de rejoindre un cours d’écriture.

