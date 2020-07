Frank Lampard, rival d’Arsenal, en course pour signer l’ancien vainqueur de la Coupe du monde – .

in

Selon Sky Germany (19:31), Arsenal rivalise avec l’Inter Milan et Chelsea dans la course à la signature de Matthias Ginter du Borussia Mönchengladbach cet été.

L’international allemand a été un habitué de la formation de Bundesliga cette saison et ses performances ont attiré un certain nombre de clubs avant la fenêtre de transfert de cet été.

Le patron de l’Inter Milan, Antonio Conte, chercherait un remplaçant à Diego Godin qui ne rajeunit pas. L’ancien skipper de l’Atletico Madrid devrait déménager cet été et Ginter serait un très bon choix pour les Nerazzurri.

Chelsea a également besoin de renforts défensifs. L’équipe de Frank Lampard a eu la pire défense parmi les 10 meilleures équipes de la Premier League cette saison et ce ne sera pas une surprise de les voir dépenser de l’argent sur quelqu’un comme Ginter.

Le joueur de 26 ans, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Allemagne, est extrêmement polyvalent après avoir joué dans la moitié centrale, à l’arrière droit et même en tant que milieu de terrain défensif au fil des ans.

Ce genre de polyvalence est une aubaine pour de nombreux clubs, en particulier Arsenal. Les Gunners seraient à la recherche d’un milieu de terrain central et leurs problèmes au milieu de terrain ont été évidents tout au long de la saison.

Ginter est bon avec le ballon à ses pieds, ce qui est la principale exigence de Mikel Arteta dans un défenseur central. La capacité de l’Allemand à jouer plus loin en tant que numéro six est un coup de pouce supplémentaire et Arsenal peut obtenir les deux pour le prix d’un.

L’Allemand n’a plus qu’un an sur son contrat à Mönchengladbach. Cela devrait permettre aux clubs intéressés de le trouver plus facilement à bas prix, ce qui serait extrêmement bénéfique pour l’achat de clubs dans ce climat financier.

Avec l’Inter Milan et Chelsea également dans la course pour Ginter, Arsenal aura du mal à le signer, surtout avec la possibilité de ne pas avoir de football européen. Cependant, sa polyvalence et sa valeur réduite en raison de son contrat pourraient leur donner une grande opportunité de le signer s’ils bougent rapidement.

