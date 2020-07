Campagne Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisée – FPS Classic vaut la peine d’être revisité

Republié le lundi 27 juillet 2020: Nous rapportons cette critique des archives après l’annonce de la gamme PlayStation Plus d’août. Le texte original suit.

Cela fait près de 11 ans que Call of Duty: Modern Warfare 2 a changé le jeu pour le jeu en ligne sur consoles. Capitalisant sur la popularité de Call of Duty 4: Modern Warfare, Infinity Ward a réussi à définir ce que le multijoueur signifiait pour une génération de joueurs. Il est donc intéressant de noter que plus d’une décennie plus tard, Activision a décidé de ramener le classique moderne sans cette fonctionnalité. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered (nous ne voulons pas le taper à nouveau) est exactement ce qu’il dit sur l’étain.

La campagne solo est ce qui occupe le devant de la scène avec cette version, complètement dépouillée de son offre multijoueur et du mode Spec Ops axé sur la coopération. En tant que tel, vous ne devriez pas vous attendre à jouer avec des amis; Call of Duty: Modern Warfare sera la réponse à cela car il ajoute de plus en plus de cartes à sa liste croissante.

Alors, qu’avons-nous réellement ici? La campagne de quatre à cinq heures accueille une sélection variée de missions racontant l’histoire de la Task Force 141 sur la chasse à Vladimir Makarov et la façon dont les Rangers de l’armée américaine défendent le pays contre une invasion russe. C’est un récit assez intéressant pour être juste, mais son objectif principal est de pousser les deux perspectives d’un endroit à l’autre au rythme le plus fulgurant possible. La campagne manque une seule seconde de temps d’arrêt, ce qui en fait une conduite incroyablement tendue et agréable du début à la fin.

Bien sûr, il ne peut pas être comparé à la dernière offensive solo de la série, dépourvue de glissement, de montage d’arme et du tout nouveau paysage sonore qui donne à chaque arme une sensation de vie. Cependant, cela ne veut pas dire que cela ne vaut pas la peine de jouer. Gunplay de 2009 semble toujours parfaitement acceptable à l’ère moderne, les décors impressionnants continuent à tenir, et la conception de niveau convaincante vous garantit d’explorer toujours un environnement intéressant. La campagne est toujours très agréable à ce jour, en faisant suffisamment pour justifier son prix dans le processus.

Que vous escaladiez les falaises enneigées du Kazakhstan lors d’un assaut contre une base aérienne russe, que vous vous battiez pour votre vie dans les favelas brésiliennes ou que vous repreniez la Maison Blanche, l’intensité du titre vous rendra accro. Et puis il n’y a pas de russe. Tout revient à ce rythme effréné: le jeu ne permet tout simplement pas à votre attention de se balancer pendant une seule seconde.

Puisqu’il s’agit d’un remaster, vous vous demandez probablement à quoi ressemble et fonctionne l’expérience. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered conserve les 60 images par seconde solides comme le roc de l’original tout en augmentant ses visuels à 4K sur PlayStation 4 Pro. En termes simples, cela a l’air exceptionnel. De toute évidence, le remaster est mis à honte par des titres plus modernes, mais il n’aurait pas semblé trop déplacé il y a environ trois ans. Alors que les environnements et les textures sont à peu près passables, ce sont les traits du visage qui impressionnent graphiquement.

Sérieusement, les goûts de John « Soap » MacTavish et General Shepherd donnent vraiment aux meilleurs de l’industrie une très bonne course pour leur argent. Ils ont l’air phénoménal en action, devenant rapidement le point focal du remaster. Si vous craigniez que cette réédition fasse défaut au département technique, ces craintes peuvent être dissipées en toute sécurité.

Le plus gros problème auquel le titre est confronté est alors les mêmes choix de conception qui l’ont retenu il y a 10 ans. Les anciens jeux Call of Duty étaient tristement célèbres pour leur utilisation de points de contrôle, dans lesquels les ennemis inondaient continuellement l’environnement jusqu’à ce que vous progressiez suffisamment dans la scène. Nous ne nous attendions pas à ce que ce remaster corrige la faille, mais c’est toujours aussi frustrant de devoir jeter la prudence au vent et de se heurter au feu ouvert pour tenter d’avancer. Cela rend même certaines missions plus difficiles que prévu en difficulté standard. Dieu merci, les expériences Call of Duty plus modernes ne souffrent plus de ce problème.

Conclusion

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered est un voyage bienvenu dans le passé. Il a peut-être abandonné l’offre multijoueur révolutionnaire et le mode Spec Ops, mais ce qui a été introduit dans l’ère moderne parvient à se tenir sur ses deux pieds. Il souffre toujours de choix de conception anciens, mais il s’agit d’une campagne solo intense et agréable qui vaut largement votre temps.