Fortnite: Meilleurs emplacements de dépôt (chapitre 2, saison 2)

Bien qu’il y ait de nombreux aspects qui font ou défont un top Fortnite joueur, comme la visée et la construction, la chance joue également un rôle majeur dans la bataille royale populaire. Les chances que vous abattiez un joueur avec un fusil de chasse tactique doré en utilisant une mitraillette grise seront toujours plus faibles qu’elles ne le seraient l’inverse.

Jouer en toute sécurité est l’un des meilleurs conseils donnés aux nouveaux Fortnite joueurs. Mais cela nécessite également des points d’atterrissage sûrs. Et les options de butin sont au mieux limitées lorsque vous atterrissez à des points d’intérêt (POI) moins populaires.

Comme toutes les autres saisons, la troisième étape de Fortnite Le deuxième chapitre a introduit de nouveaux changements sur la carte, ce qui a pimenté le jeu en termes de points d’atterrissage. Les meilleurs spots d’atterrissage en Fortnite sont généralement des options à haut risque et à rendement élevé. Il y aura de nombreux autres joueurs qui débarqueront avec vous, ce qui signifie que vous devrez peut-être tuer avant de vous concentrer sur le pillage.

Si vous pensez avoir ce qu’il faut pour effacer un POI entier, alors voici les meilleurs points d’atterrissage que vous pouvez essayer pour le butin ultime Fortnite Chapitre deux, saison trois.

Gréement Rickety

Aller à la Fortilla et tenter sa chance avec l’un des objets mythiques peut sembler tentant, mais cela demandera toujours un gros effort et vous aurez trop de concurrence. Au lieu de vous y rendre, vous pouvez prendre légèrement à droite et vous diriger vers le Rickety Rig.

Rickety Rig se compose de quatre îles qui ont toutes une bonne quantité de butin, ce qui en fait également un endroit idéal pour atterrir en équipe. Bien que cela puisse paraître trop loin du continent, il y a beaucoup de bateaux et de tourbillons autour de Rickety Rig, ce qui devrait vous aider à revenir directement dans le jeu, même si vous êtes à des kilomètres du cercle.

Le coffre-fort ici laisse également tomber une rampe de lancement, qui peut vous aider à effectuer des jeux d’embrayage pendant la partie finale – ou vous pouvez l’utiliser comme un autre moyen de transport.

Méfiez-vous de l’équipe Fortilla pendant que vous revenez dans le cercle, car vous pourrez les voir essayer de faire la même chose.

Sables en sueur

Sweaty Sands a été l’endroit préféré de tous ceux qui veulent atterrir en toute sécurité, mais qui ne craignent pas non plus un butin supplémentaire. Malgré l’emplacement éloigné du POI par rapport au centre de la carte, il est rempli de coffres et contient suffisamment de butin pour plus de deux équipes.

Comme il est proche d’autres lieux d’atterrissage populaires tels que Pleasant Park, Holy Hedges et Salty Springs, la compétition de butin à Sweaty Sands est au mieux inférieure à la moyenne.

Le yacht

Le yacht a perdu presque tout son mojo pendant l’inondation. La fête à l’intérieur ne se déroule plus à plein régime, mais le POI est désormais nettement plus grand que son ancienne version. Comme il est plus grand, cela signifie qu’il y a plus de butin – et qu’il y a toujours un ravitaillement à l’intérieur avec une rampe de lancement avec votre nom dessus.

Malgré le déplacement, le yacht est encore loin du continent, mais vous devriez pouvoir vous rendre au cercle juste à temps avec un bateau. Soyez prudent lorsque vous vous dirigez vers le cercle, car le premier chemin que vous emprunterez avec un bateau mène directement à l’Autorité, qui est la nouvelle agence de cette saison.

Retail Row

Aux côtés de Pleasant Park, Retail Row continue de conserver sa place sur la carte. C’est l’un des rares points d’atterrissage d’origine laissés sur la carte et possède autant de coffres que Sweaty Sands.

La plupart du temps, les joueurs atterrissent dans les lieux nouvellement introduits chaque saison, laissant les anciens seuls dans le processus. Si vous décidez d’atterrir à Retail Row, il ne devrait y avoir qu’une autre équipe, duo ou joueur.

Contrairement à d’autres endroits sur la carte, la sélection de véhicules est Retail Row est un peu limitée. Le plus souvent, vous devrez retourner au cercle, qui a tendance à ne pas être trop loin de Retail Row.

Pawntoon

Capture d’écran via Epic Games

Pawntoon n’est techniquement pas un endroit car c’est un bateau qui apparaît ailleurs dans chaque match. Il n’est pas non plus marqué sur la carte, ce qui signifie que vous devrez garder les yeux ouverts sur le bus de combat pour avoir une fissure à ce nouvel emplacement.

Malgré sa petite apparence, Pawntoon est livré avec du butin. Il y aura de nombreux barils de slurp qui vous attendent aux côtés de six coffres, un coffre de faction et un ravitaillement.

Une course de Pawntoon incontestée peut vous garantir un butin de premier ordre. Mais vous devez toujours faire attention lorsque vous revenez au cercle, car il peut y avoir des groupes qui cherchent à tendre une embuscade au pillard chanceux Pawntoon.

L’Autorité

Ce spot s’adresse à tous les accros de l’action qui aiment prendre des risques. L’Autorité est le centre de la carte et détient certains des butins les plus puissants du jeu. Ne vous y trompez pas, plus de 10 joueurs vont probablement atterrir ici en moyenne.

Si vous jouez vos cartes juste après avoir trouvé la carte-clé, quitter la zone avec succès est plutôt facile car il y a un hélicoptère et des tyroliennes dispersés aux coins de l’île.

Ferme Frénésie

Frenzy Farm a été l’un des lieux de pillage les plus stables du Fortnite carte. Il n’est pas trop loin du centre de la carte et comporte 19 coffres, ce qui est suffisant pour alimenter toute une équipe.

Alors que le POI était populaire parmi les joueurs au cours de la deuxième saison du chapitre deux, l’intérêt pour celui-ci a apparemment diminué. Il y aura toujours des jeux où vous trouverez plusieurs équipes ou joueurs débarquant de Frenzy Farm, mais les champs ouverts vous permettront de mieux vous battre et de démontrer vos compétences en construction.

Les crash pads intégrés sont également un excellent moyen d’effectuer des manœuvres. Vous pouvez facilement utiliser votre position dans Frenzy Farm pour traquer les gagnants de Steamy Stacks et du yacht.

Bien que ce soient quelques-uns des meilleurs endroits pour atterrir cette saison, développer un modèle de pillage sera toujours plus efficace que d’atterrir aux meilleurs endroits. Choisissez un POI et pratiquez le pillage autour de la zone.

La plupart des joueurs professionnels ont leurs propres points d’atterrissage fixes où ils connaissent les tenants et les aboutissants de l’endroit, ce qui rend extrêmement difficile pour les joueurs difficiles de les combattre. Puisque vous saurez ce que vous faites et où vous devriez aller, cela peut vous aider à avoir une longueur d’avance sur votre compétition d’atterrissage pour obtenir quelques éliminations précoces.

