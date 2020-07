Qui remplacera Benjamin Pavard au Bayern? Peu d’alternatives pour le film

Benjamin Pavard menace d’abandonner le Bayern pour tous les matchs restants de la Ligue des champions. De tous les endroits de la position traditionnelle de Pavard à l’arrière droite, l’équipe du Bayern est plutôt mince. Le formateur Hansi Flick n’a que deux alternatives logiques.

La poussée finale de la Bundesliga était en grande partie sans rotation jusqu’à la huitième victoire du titre national en série. Le FC Bayern dans la deuxième phase de la seconde moitié de la saison 2019/2020 avait en fait quelque chose de rare à ce niveau: une équipe régulière.

Benjamin Pavard en faisait partie intégrante, de tous les joueurs sur le terrain, le Français était le deuxième plus long sur le terrain avec 3970 minutes en 47 matchs de compétition (dont 37 en tant qu’arrière droit). Un succès encore plus grand est le seul joueur de champ Joshua Kimmich avec 4013 minutes.

En raison de la blessure de Pavard dimanche, le joueur de 24 ans a subi une blessure aux ligaments du tarse gauche, Flick est obligé de reconstruire son équipe. Non seulement pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions contre Chelsea le 8 août à Munich, mais si le Bayern devait l’atteindre, peut-être aussi pour toute la phase finale à Lisbonne (12 au 23 août). le L ‘Équipe signalé une interruption de quatre à six semaines. Auparavant, on avait parlé de jusqu’à trois semaines.

Tanguy Nianzou non éligible pour jouer en Ligue des champions

Comment Flick remplace-t-il son arrière droit dans les quatre derniers? Puisqu’il peut être exclu que l’entraîneur passe à une défense à trois – son Bayern était tout simplement trop dominant par rapport à l’ordre de base 4-2-3-1 – Flick a essentiellement deux options logiques et deux solutions, qui en plus de certaines L’imagination nécessite presque plus d’expérimentation de la part du formateur.

Tanguy Nianzou, le nouveau venu du Paris Saint-Germain, âgé de 18 ans, pourrait occuper tous les postes sur la défensive, mais n’est pas éligible pour disputer les derniers matchs de la Ligue des champions. Parmi les autres talents du Bayern très appréciés, Chris Richards serait concevable en tant qu’arrière droit, bien que le joueur de 20 ans soit principalement un arrière central.

Alternatives de Flicks pour Pavard:

1. Kimmich recule: l’alternative la plus simple

Le premier jour de match de Bundesliga de la saison, l’arrière droit Kimmich et l’arrière droit Pavard. Lors de la deuxième journée, l’entraîneur de l’époque Niko Kovac Kimmich s’est placé au milieu de terrain central. Un poste que le Souabe avait joué dans sa jeunesse, au début de sa carrière professionnelle et depuis 2018 en équipe nationale.

L’arrière droit Kimmich était une invention de Pep Guardiola au début de sa carrière bavaroise, qui pouvait utiliser Philipp Lahm au milieu de terrain central. Semblable à la façon dont Flick a inventé plus tard l’arrière gauche Alphonso Davies pour faire de David Alaba le patron au centre de la défense.

Kimmich a joué onze fois en tant qu’arrière droit en 2019/2020. Quelques séances d’entraînement et il aurait dû changer. Cependant, Flick perdrait alors sa machine à vapeur au milieu de terrain central. Sous Flick, le couple au milieu de terrain central était soit Kimmich / Goretzka, soit Kimmich / Thiago. Leon Goretzka et Thiago n’étaient sur le terrain que huit fois plus de 70 minutes cette saison.

2. Goretzka comme arrière droit: le train de pensée de Löw

Goretzka a non seulement réalisé une augmentation incroyable de ses biceps au cours de sa carrière, mais a déjà joué à toutes les positions possibles au milieu de terrain. Et il a également été autorisé à essayer les quatre arrières: Exactement une fois, lors de la saison 2018/2019, Kovac l’a positionné comme arrière gauche. Avec un succès modéré.

Néanmoins, l’ancien chef de l’équipe nationale de Hansi Flick, Joachim Löw, avait déjà envisagé de recycler Goretzka en tant qu’arrière droit. Ce n’est qu’en juin que l’entraîneur national a révélé ce plan à la botteur. Cela ne s’est pas produit parce que « Leon n’a jamais joué ce rôle. Et cela nécessite des jeux et de l’entraînement. Avec son dynamisme, son sens du ballon et sa compréhension du jeu, cela aurait été une option », a déclaré Löw.

L’évaluation est toujours valable aujourd’hui. Il y aurait du temps pour s’entraîner, mais Flick utilise-t-il le match retour d’un huitième de finale de la Ligue des champions pour de telles premières? D’un autre côté: la Bavière a 3-0 d’avance – vous pouvez y expérimenter.

3. Alvaro Odriozola: L’heure du remplisseur d’escouade

Alvaro Odriozola a disputé neuf matchs de compétition en 2019/2020, ce qui était suffisant pour quatre titres: champion d’Allemagne, champion d’Espagne, vainqueur de la Coupe DFB, vainqueur de la Super Coupe d’Espagne. Le prêt espagnol du Real Madrid est un modèle d’efficacité en termes de titre. Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a emprunté l’arrière droit en hiver pour répondre au souhait publiquement exprimé par Flick d’avoir plus de profondeur dans l’équipe.

Mais Flick ne savait pas vraiment par où commencer avec le joueur de 24 ans – également parce qu’aucun joueur régulier n’était blessé et qu’il préférait jeter quelques talents dans l’eau froide à la fin de la saison. Néanmoins, le contrat de prêt d’Odriozola a été prolongé jusqu’à la fin du tournoi de Ligue des champions: exactement pour de telles éventualités. Néanmoins, les chances d’utilisation pour le collectionneur de titres semblent plutôt minces.

4. Jerome Boateng: cette variante de la vieille école

Jerome Boateng a occupé tous les postes défensifs au cours de sa longue carrière. Au début de sa carrière professionnelle et nationale, il devait souvent courir à l’arrière droit. Pas toujours à sa grande joie, Boateng l’aime beaucoup mieux au siège, mais il est généralement fiable.

Au Bayern, il a également joué sous Jupp Heynckes dans la saison triple vice 2011/2012 plus souvent à l’arrière droit – plus récemment en janvier 2012. Cependant, à cette époque, il était un peu plus rapide qu’aujourd’hui. Si Boateng se déplace vers la droite depuis le centre, le jeu de construction offensive du Bayern sera probablement très à gauche.

Selon la promesse du campus de Rummenigges: ces talents ont raté la percée au Bayern 1/22 « Je prédis aujourd’hui que dans les deux prochaines années, les joueurs viendront du campus. » Rummenigge croit fermement qu’Alaba ne sera bientôt plus le dernier talent du Bayern à faire la percée. 2/22 Flick permet aux jeunes joueurs de s’entraîner ou de jouer avec les pros: Batista-Meier (18), Zirkzee (18, photo), Singh (20) ou Dajaku (18). Le FC Bayern est connu pour sa faible perméabilité au talent. 3/22 Nous regardons les jeunes stars qui n’ont pas réussi à battre les champions du record. 4/22 Renato Sanches – 7/2017 au 8/2017 et 6/2018 au 8/2019 – club actuel: OSC Lille. 5/22 Gianluca Gaudino – 07/2011 au 01/2016 (membre de l’équipe professionnelle depuis 2014) – club actuel: Young Boys Bern. 22/06 Alexander Baumjohann – 07/2009 au 01/2010 – club actuel: Sydney FC. 7/22 Breno – 01/2008 au 01/2010 et 07/2010 au 7/2012 – club actuel: Vasco da Gama. 8/22 Jan Kirchhoff – 7/2013 au 12/2013 et 6/2015 au 1/2016 – club actuel: KFC Uerdingen. 22/09 Jan Schlaudraff – 7/2007 au 6/2008 – Fin de carrière. 22/10 Jose Ernesto Sosa – 7/2007 au 10/2009 et 6/2010 au 8/2010 – club actuel: Trabzonspor. 11/22 Julian Green – 1/2014 au 9/2014 et 6/2015 au 12/2015 – club actuel: Greuther Fürth. 12/22 Julio dos Santos – 1/2006 au 1/2007 – club actuel: Club Cerro Porteno. 13/22 Marcell Jansen – 7/2007 au 8/2008 – Fin de carrière. 14/22 Mehmet Ekici – 2/2010 au 7/2010 – club actuel: Fenerbahce. 15/22 Mitchell Weiser – 7/2012 au 1/2013 et 7/2013 au 7/2015 – club actuel: Bayer Leverkusen. 16/22 Nils Petersen – 7/2011 au 7/2012 – club actuel: SC Freiburg. 17/22 Pierre-Emile Höjbjerg – 7/2013 au 1/2015 – club actuel: Southampton FC. 18/22 Sinan Kurt – 8/2014 au 1/2016 – actuellement sans club. 19/22 Takashi Usami – 7/2011 au 6/2012 – club actuel: Gamba Osaka. 20/22 Rouven Sattelmaier – 7/2010 au 7/2012 – fin de carrière. 21/22 Thomas Kraft – 7/2008 au 7/2011 – club actuel: Hertha BSC. 22/22 Michael Rensing – 7/2003 au 7/2010 – club actuel: Fortuna Düsseldorf.

5. Hernandez, Süle ou Davies: dans la mauvaise position

Lucas Hernandez a défendu juste une fois dans les quatre derniers tout au long de sa carrière: lors de la saison 2016/2017 lors d’un match de demi-finale de Ligue des champions contre le Real Madrid. L’Atletico et Hernandez ont perdu 0-3.

Le pied gauche n’est pas une option pour Flick. Il est également peu probable qu’Alphonso Davies passe du côté droit pour que Hernandez puisse jouer à gauche dans les quatre derniers. Niklas Süle, qui entre dans l’équipe après la rupture du ligament croisé, n’a jusqu’à présent aidé qu’en tant qu’arrière gauche.

