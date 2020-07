Fonctionnalité: Meilleure musique Playstation de juin 2020

Juin était un très gros mois pour Playstation, avec le lancement de l’une des suites les plus attendues de la génération, mais peut-être de tous les temps. The Last of Us est en quelque sorte un gros problème, et la musique en est une grande partie. Mais il y a eu d’autres bandes originales vraiment géniales qui ont également chuté ce mois-ci! Jetons un coup d’œil à ceux-ci avant de nous replonger dans la post-apocalypse de Naughty Dog.

Le dernier jeu d’E-Line Media, Never Alone (Kisima Ingitchuna) était un jeu éducatif délicieux avec une belle bande sonore. Il est donc agréable de dire que Beyond Blue tombe dans ce même… euh… bateau. Avec une merveilleuse partition aquatique de Mahuia Bridgman-Cooper aux côtés d’une multitude de pistes sous licence, ce jeu est chargé à ras bord de la bonne musique.

Titre isométrique tactique de style X-Com, la marque 1971 du projet Helios de la post-apocalypse avait une bande-son vraiment phénoménale. Alors que la musique de combat était redondante, la musique s’est vraiment démarquée pendant les moments difficiles. Les morceaux d’ambiance que le compositeur Xabi San Martín a conçus pour ce jeu sont absolument incroyables.

Et bien sûr, qui pourrait compter l’un des joyaux de la couronne de Playstation; Le dernier d’entre nous. Alors que la partition du premier titre a été entièrement composée par Gustavo Santaolalla, le retour de Naughty Dog dans son monde incroyable n’est pas abordé par un, mais deux esprits. Le retour est Santaolalla, mais à ses côtés, nous avons maintenant la musique de Mac Quayle. Les deux apportent des sons différents à l’expérience, élargissant la portée musicale de ce que The Last of Us est capable de fournir. Et il va presque sans dire que la bande sonore est exquise.

Et c’est parti. Encore un mois dans les livres! Sony n’a pas fini de produire des exclusivités de tueur, car juillet a plusieurs titres qui conviennent, y compris Ghost of Tsushima. Ainsi, juillet s’annonce également comme un mois chargé!