Florida Comic Shop Chain Coliseum Of Comics ouvre ses portes aujourd’hui

Et avant que de nouvelles bandes dessinées commencent à arriver – le Colisée semble s’en tenir à Diamond – ils courent #New2U Le mercredi de la journée de la bande dessinée, où ils rempliront les étagères avec une sélection de premiers numéros plus anciens au prix de couverture d’origine pour permettre aux clients d’essayer certaines séries qu’ils auraient pu manquer. Ils ont également une nouvelle statue Hulk à dévoiler mercredi dans leur magasin Kissimmee.

Voici une histoire de la chaîne de magasins de bandes dessinées de Floride, fondée par Phil Boyle.

Le Coliseum of Comics Millenia a ouvert ses portes le 1er février 1983 sur Orange Blossom Trail près de Holden Ave. Notre premier emplacement était à l’arrière du centre commercial Orange Blossom. Le propriétaire d’origine était Phil Boyle. Le stock initial était composé de bandes dessinées collectées et vendues selon les conventions de Phil et Brendan Boyle, ainsi que d’un assortiment modérément petit de jeux TSR et de miniatures assorties. Tout ce que vous attendez d’un enfant qui vient de sortir des années 70 avec rien d’autre qu’un rêve et une Camaro. La grande ouverture a eu lieu quelques jours plus tard, le 6 février 1983. Après les six premiers mois et l’expiration du bail, le magasin a été déplacé vers une devanture de magasin meilleure et moins chère où l’eau est tombée du plafond plutôt que le long du à l’intérieur de la porte d’entrée. La superficie totale du nouvel emplacement était d’un peu moins de 500 pieds carrés. Après quatre ans sur le côté ouest du sentier, nous nous sommes déplacés vers l’est (et le nord). Nous sommes restés à cet endroit et nous nous sommes étendus le long de la place au cours des dix prochaines années jusqu’à ce que les extensions de route et le stationnement perdu nous obligent à déménager. En mai 1997, nous avons déménagé et sommes devenus le centre commercial South Trail Plaza. Pendant un certain temps, c’était notre plus grand magasin avec environ 3400 pieds carrés d’espace de vente au détail, soit plus de sept fois la taille du premier emplacement d’Orange Blossom Trail. Génial, quand on y pense. Après quelques années, nous avons déménagé dans nos fouilles actuelles près du centre commercial de Millenia. Nous avons réduit une partie de notre espace de jeu, mais ajouté de la quantité et de la qualité à notre gamme de produits. Nous accueillons maintenant les locaux et les voyageurs.

Kissimmee

Le Colisée de la bande dessinée Kissimmee a ouvert ses portes le 1er mai 1990. Le Colisée de la bande dessinée II, comme nous l’appelions (oui, nous venons de quitter les années 80), était notre première expansion dans le cadre d’un partenariat avec d’autres investisseurs partageant les mêmes idées. Ce fut un début difficile. Plus tard la même année, nous avons ouvert notre troisième magasin à Pine Hills. Sans surprise, le partenariat a été dissous l’année suivante et le magasin Pine Hills a été fermé à l’expiration du bail de deux ans. Tout n’était pas perdu. À l’été 1992, notre magasin de Kissimmee a doublé sa taille et a rapidement suivi avec une autre expansion portant notre superficie à près de 3 000 personnes. Après la fermeture de quelques options, le désir d’un nouvel emplacement s’est fait jour. Nous avons déménagé le magasin dans un grand immeuble ancien du centre-ville historique de Kissimmee au 22 Broadway. Le bâtiment avait (et a toujours) plus de 100 ans et offrait un espace de jeu bien nécessaire tout en faisant peu pour notre zone de vente au détail. En 2010, nous avons déménagé à nouveau. Déménagement dans une installation plus grande et plus ouverte à seulement quelques kilomètres de là en 192. Nous avons maintenant un espace de vente au détail et de jeu de 5200 pieds carrés sans les obstacles des couloirs, des portes et des supports ridiculement larges sur toute la longueur du magasin. Avec 2000 pieds carrés dédiés uniquement au jeu de table et de cartes, nous sommes maintenant le endroit pour jouer – le Central Florida Gaming Center. Il y a toujours à apprendre ou à jouer avec les jeux 24 heures sur 24. Nos années d’expérience ont contribué à le rendre aussi grand que possible.

Centre commercial Fashion Square

Colisée de la bande dessinée au Fashion Square Mall commence sa vie en tant qu’affilié en 1999. Un nouveau partenaire Coliseum a acheté Comic Trader en 1999. L’endroit a été acheté par Steve Ruta et le magasin est devenu le Annexe du Colisée de la bande dessinée le 1er novembre 1999. Avec des ventes en baisse et un emplacement à la fois trop petit et trop dissocié des environs, le magasin a été transféré au Orlando Fashion Square Mall. Le magasin a grandi et prospéré et a déménagé plusieurs fois dans le centre commercial en arrivant à son nouvel endroit en 2007. En 2008, un nouveau propriétaire, l’ancien directeur, Aaron Holland a acheté le magasin et a abandonné tout son temps libre. Il n’en avait vraiment pas besoin de toute façon car il fait ce qu’il aime.

Centre-ville de Lakeland

Colisée de la bande dessinée au centre-ville de Lakeland renaît de ses cendres en 2006. Downtown Comics in Winter Haven a ouvert ses portes le 15 octobre 1991 par Matt Milburn et a couru avec succès jusqu’à ce qu’une opportunité d’emploi le détourne de sa passion: la bande dessinée. Après une course de courte durée avec un nouveau propriétaire et quelques leçons apprises, Coliseum of Comics a acheté le magasin. Pendant ce temps, un autre magasin affilié Coliseum est entré à Lakeland. Plusieurs mouvements et erreurs plus tard, nous avons divulgué le propriétaire d’origine de son investissement et pris les deux magasins existants et créé un détaillant de loisirs plus centralisé et ciblé pour Lakeland et les environs.