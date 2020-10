«  Filthy Rich  », «  Next  » annulé après 1 saison chacun chez Fox

Fox n’ira pas de l’avant avec les deuxièmes saisons de «neXt» ou «Filthy Rich», a confirmé TheWrap.

Les deux drames devaient initialement être diffusés plus tôt cette année, mais ont eu lieu jusqu’à cet automne en raison des effets de la pandémie de coronavirus. Les épisodes restants des deux continueront d’être diffusés comme prévu.

Selon une personne familière avec le sujet, les deux séries ont été bien accueillies par le réseau de manière créative, mais ont sous-performé dans les évaluations. Les complications liées à la pandémie auraient également été un facteur dans la décision.

Lisez aussi: Fox critiqué pour « Chink » en armure Tweet à propos du candidat « Je peux voir votre voix » déguisé en chevalier

«Filthy Rich», qui a diffusé jusqu’à présent cinq épisodes, affiche actuellement une moyenne de 0,5 et 3,2 millions de téléspectateurs par épisode, y compris une semaine de visionnage différé. «NeXt», qui n’a diffusé que deux de ses 10 épisodes, obtient en moyenne une cote de 0,5 et 2,8 millions de téléspectateurs au total.

«Filthy Rich» met en vedette Kim Cattrall, Gerald McRaney, Aubrey Dollar, Corey Cott, Benjamin Aguilar, Mark L. Young, Melia Kreiling, Steve Harris, David Denman et Olivia Macklin. Le drame gothique du sud est créé et produit par Tate Taylor. Brian Grazer, Francie Calfo et John Norris sont les producteurs exécutifs, avec Cattrall en tant que producteur.

«NeXt» vient du créateur et producteur exécutif Manny Coto, du producteur exécutif Charlie Gogolak et des producteurs exécutifs et réalisateurs John Requa et Glenn Ficarra. Il met en vedette John Slattery, Michael Mosley, Jason Butler Harner, Eve Harlow, Aaron Moten, Gerardo Celasco, Elizabeth Cappuccino et Evan Whitten.

Variety a d’abord rapporté la nouvelle.