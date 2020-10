HBO Max diffusera l’émission de Chappelle, Key & Peele et plus en novembre – / Film

Un tas de programmes Comedy Central a récemment voyagé vers CBS All Access, en plus d’être disponible sur Hulu. Désormais, une sélection de certains des meilleurs programmes du réseau sera également disponible sur HBO Max à partir du mois prochain.

HBO Max a annoncé que la comédie de sketchs montre Spectacle de Chappelle, Clé et Peele, et À l’intérieur d’Amy Schumer rejoindra leur bibliothèque de streaming sur 1er novembre, 2020. Les rejoindre sera le COPS parodie Reno 911! et la brillante série documentaire satire Nathan pour vous. Si vous n’avez jamais vu ces émissions, nous avons choisi des moments de choix pour chacun d’entre eux pour vous convaincre de leur donner enfin une chance.

Spectacle de Chappelle

Avec un mélange de stand-up, de sketchs et de performances musicales, la série humoristique de Dave Chappelle a apporté des commentaires raciaux, sociaux et showbiz réfléchis, brillants et hilarants à Comedy Central. La série est rapidement devenue l’une des émissions les plus populaires et les plus appréciées du réseau, et elle a attiré encore plus d’attention lorsque Chappelle s’est éloignée de la série au milieu de la production de la troisième saison. C’est dommage que nous n’ayons pas eu plus de cette émission, mais ce que nous avons est toujours brillant.

Ci-dessus, vous trouverez l’un de mes croquis préférés de la série sur Clayton Bigsby, un suprémaciste blanc aveugle qui se trouve également être noir. Il semble en fait (malheureusement) encore plus opportun et pertinent maintenant qu’il ne l’était lors de sa diffusion en 2003. Il s’agit de NSFW en raison de l’utilisation persistante du mot n partout.

Spectacle de Chappelle arrive également sur Netflix à partir du 1er novembre.

À l’intérieur d’Amy Schumer

Pour certaines raisons Amy Schumer obtient plus de flack que presque n’importe quel autre comédien féminin dans l’entreprise. Mais cela semble principalement provenir d’hommes grincheux et sexuellement frustrés qui ne semblent se concentrer que sur la démolition superficielle et se rabattre sur l’argument ignorant typique selon lequel les comédiennes ne sont pas drôles. Mais la série de croquis de Schumer a de nombreuses preuves pour prouver le contraire.

L’un de mes croquis préférés est celui où Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus et Patricia Arquette parlent du moment de leur carrière où ils deviennent officiellement irrécupérables. Celui-ci est également NSFW car il n’est pas censuré et a un langage salé.

Clé et Peele

Clé Keegan-Michael et Jordan Peele a éclaté avec cette émission de croquis hilarante qui a essentiellement repris où Spectacle de Chappelle laisser derrière soi. Également rempli de nombreux croquis comportant des commentaires raciaux et sociaux, Clé et Peele n’était pas aussi énervé, mais il y avait un peu plus de variété dans les sujets qu’ils couvraient et cela permettait aux acteurs de jouer un éventail éclectique de personnages différents.

Peut-être le croquis le plus célèbre présente Key en tant qu’enseignant qui prononce mal tous les noms des étudiants, mais mon croquis préféré est un autre riff sur la nomenclature avec un étrange assortiment d’athlètes jouant dans un tournoi de football universitaire all-star. Tout ce que je dirai, c’est: « Le joueur anciennement connu sous le nom de Mousecop. »

Nathan pour vous

Nathan pour vous est présenté comme une série de télé-réalité où Nathan Fielder agit en tant que consultant qui aide les entreprises indépendantes à essayer de réorganiser leur établissement afin d’augmenter leur base de consommateurs et d’attirer davantage l’attention. Fielder est comme un Andy Kaufman des temps modernes dans cette série. Le personnage qu’il joue et les plans qu’il exécute sont un coup de génie. C’est une sorte de comédie grinçante, mais c’est tellement bon.

Le clip ci-dessus est l’un des segments les plus immatures du début de la série, mais c’est un bon point de départ car il ne devient que plus étrange et plus gênant à partir d’ici.

Reno 911!

En tant que l’une des émissions les plus anciennes diffusées sur Comedy Central, il est presque impossible de ne pas avoir vu au moins un peu de Reno 911!. La parodie des flics suit une distribution d’ensemble exceptionnelle mettant en vedette Thomas Lennon, Robert Ben Garant, Wendy McLendon-Covey, Kerri Kenney-Argent, Cédric Yarbrough, Niecy Nash, Carlos Alazraqui, Mary Birdsong, Ian Roberts, et Joe Lo Truglio la police de la ville sauvage de Reno, Nevada avec des résultats hilarants.

Une des choses qui fait Reno 911! si grande est la cavalcade des guest stars. L’une des meilleures stars invitées récurrentes était Zach Galifianakis en tant que personnage nommé Frisbee, et vous pouvez voir certains de ses meilleurs moments dans la compilation ci-dessus.

Il est peu probable que HBO Max ait les nouveaux épisodes Quibi de Reno 911 !, mais maintenant que le service de diffusion en continu de forme courte l’appelle se ferme, ces épisodes vont probablement se terminer quelque part dans le futur.

***

Toutes ces émissions seront diffusées sur HBO Max à partir du 1er novembre, mais vous pourrez toujours les trouver sur Hulu et CBS All Access, car il ne s’agit pas d’un accord de droits de diffusion exclusif pour les émissions. Ils rejoignent Côté sud et Les deux autres, qui sont disponibles sur HBO Max et auront de nouvelles saisons sur le service de streaming au lieu de Comedy Central.

