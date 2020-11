Fernando Torres écrit un message émotionnel lors d’une journée historique pour Liverpool – .

in

Fernando Torres s’est rendu sur Twitter pour publier un message émotionnel lors d’une journée historique pour Liverpool, alors qu’ils faisaient leurs adieux à Melwood.

Les champions de la Premier League salueront leur terrain d’entraînement, qui héberge leurs joueurs depuis plus de 70 ans.

Torres, qui a passé sa vie quotidienne au centre de 2007 à 2011, a écrit: « De nombreuses histoires et souvenirs resteront entre les murs de #Melwood YNWA @LFC #FarewellMelwood »

De nombreuses histoires et souvenirs resteront dans les murs de #Melwood YNWA @ LFC #FarewellMelwood pic.twitter.com/mxcNUN7NLg – Fernando Torres (@Torres) 10 novembre 2020

L’attaquant espagnol a marqué 81 buts en 142 apparitions pour les Reds après son transfert de l’Atletico Madrid.

Il est sans aucun doute l’un des plus grands joueurs à utiliser les installations de Melwood, et il se sent clairement ému par le départ du club du site.

Le site Web officiel de Liverpool indique que c’est Bill Shankly qui a transformé Melwood en une installation de premier ordre, car les joueurs se changeraient pour s’entraîner à Anfield avant de se rendre à Melwood.

L’équipe de Jurgen Klopp déménagera dans le centre d’entraînement de classe mondiale AXA à Kirkby, qui dispose d’installations vraiment ultramodernes que ses joueurs et son personnel peuvent utiliser comme le montre le site officiel de Liverpool.

C’est un environnement parfait pour un ensemble de joueurs qui ont dominé à travers l’Europe et au pays ces dernières années, et même le monde ayant remporté le titre de la Coupe du monde des clubs.

C’est triste de voir Melwood partir, mais nous sommes sûrs que Liverpool apportera beaucoup plus de titres et aussi beaucoup plus de joueurs de classe mondiale à l’AXA Training Center.

