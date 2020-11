Fear the Walking Dead Saison 6 Episode 5 Review: Chérie

Cela ne veut pas dire qu’Amelio et Evangelista ne font pas du bon travail, car c’est tout le contraire qui est vrai. Dwight et Sherry ont beaucoup à perdre, et nous les soutenons parce qu’en tant qu’individus, ils ont été brisés par ce monde, brisés et reconstitués. Sauf que certaines pièces sont manquantes ou déplacées; ils ne sont plus tout à fait les mêmes, des gens sensés qu’ils étaient autrefois. Ils le voient dans les visages de chacun, reflété dans l’intention de leurs amants, le regard hanté.

C’est le truc de la tragédie, et dans n’importe quel autre spectacle, dans n’importe quel autre univers, cela pourrait être l’histoire de Dwight et Sherry seul à raconter. Mais ce n’est pas. Leur histoire d’amour se déroule dans un monde sinistre assailli par des monstres des deux côtés d’un mur protecteur.

A présent, nous comprenons déjà TWDLes plus grandes menaces ne sont pas les morts. C’est pourquoi abattre Ginny peut être noble, mais nous avons vu un trop grand nombre de petits tyrans monter et descendre entre Peur et TWD. Le caractère récursif de cet épisode est ironique, compte tenu de son thème de transformation. En effet, si la saison 6 a porté sur quelque chose, c’est l’idée du changement. C’est certainement une notion que tout le monde peut accepter, surtout maintenant. Mais comme le monde l’a appris à ses dépens, les gens résistent au changement et le combattront bec et ongles – même s’il est prouvé que ce changement sauve des vies.

Morgan personnifie le mieux cette idée de transformation. Son voyage à travers le Les morts ambulants L’univers a été chargé de changements. Et pourtant, sa volonté de faire le bien dans le monde est restée inébranlable, parfois au détriment de ses proches. C’est le chemin que Dwight emprunte maintenant dans «Honey». Après s’être aligné sur le groupe masqué de parias des colonies de Sherry, il voit enfin une voie à suivre pour débarrasser le monde de Ginny. Le problème est qu’il est tellement déterminé à être avec Sherry qu’il est prêt à devenir un monstre dans le processus.

Ce qui nous amène à Rollie.

