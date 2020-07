Fast and Furious 9 Pourquoi Han a-t-il été déshonoré? Lisez l’article pour en savoir plus !!

Fast and Furious est une franchise de spectacle torride qui a été sortie en 2001. Cette franchise préférée des fans a terminé huit versements à ce jour et le neuvième est en cours de création. La franchise rapide et furieuse repose sur une série de films d’action impliquant l’athlétisme de rue, les espions, l’amitié, la fraternité et bien d’autres. Cette franchise préférée des fans est également l’une des franchises les plus rentables de l’histoire du cinéma.

Acteurs: Qui est là dans le Quick and Furious 9?

Presque tous les personnages de la version précédente du spectacle peuvent revenir pour la neuvième tranche. Vin Diesel (comme Domingo de Guzman Toretto), Michelle Rodriguez (comme Letty Ortiz), Tyrese Gibson (comme Roman Pearce), Nathalie Emmanuel (comme Ramsey), Sung Kang (comme Han Lue) sont équipés pour revenir pour le prochain spectacle de la franchise.

Le plus grand nouveau casting pour le spectacle qui approche est John Cena qui devrait jouer le rôle de Jakob Toretto. Ce personnage n’est cependant pas le frère de Dom et Mia. Hellen Mirren, Charlize Theron, Cardi B, Anna Sawai et l’archange Rooker sont un autre ensemble de derniers castings. Cependant, rien n’est évacué concernant leurs rôles potentiels dans le spectacle qui approche. nous allons mettre à jour cette section sur toute nouvelle nouvelle à ce sujet.

Résumé: que va-t-il se passer dans le Quick and Furious 9?

La bande-annonce de The quick and Furious nine sortit le 31 janvier. En passant par la bande-annonce, il est tout à fait clair qu’un méchant de remplacement dans Jakob Toretto est équipé pour regarder dans le spectacle qui approche. Le premier ennemi de Dominic, Cypher, prend l’aide de Jakob pour rencontrer une rancune privée contre Dominic et son équipe. Un autre fil conducteur majeur de la série qui approche est que Han (joué par Sung Kang) est de retour. que la bande-annonce a révélé concernant} sur l’orientation potentielle de Quick and Furious 9.

Pourquoi Han a été déshonoré?

En tant que personnage préféré et préféré des fans de la franchise rapide et furieux, Han (joué par Sung Kang) n’a pas été vu dans la franchise F&F depuis un certain temps. La campagne #JusticeForHan est devenue plus à la mode que les showrunners ont finalement décidé de lui offrir un retour pour le spectacle qui approche. «On dirait que je retourne à une réunion de famille», a déclaré Han lors de son retour épique dans la famille F&F.

Selon la dernière sortie, le film a déjà lié le tournage. Dans un officier déchaîné, les fabricants ont confirmé que le neuf rapide et furieux allait toucher les théâtres à partir du vingt-deux mai 2020.