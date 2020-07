Rising Of The Shield Hero Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et autres détails

– – – – – – Rising Of The Shield Hero Saison 2: Mises à jour, les gens de toutes les générations ont tendance à aimer les animes, ce qui en fait la nouvelle tendance. Pour ajouter à la liste des animes japonais, voici un autre spectacle «Rising Of The Shield Hero». Il n’y a qu’une seule saison de l’anime jusqu’à présent. Cependant, cet anime a reçu une immense popularité après sa sortie. Maintenant, les fans aspirent à Rising Of The Shield Hero Saison 2. Devinez quoi? Nous n’avons pas à attendre très longtemps pour la saison 2. Découvrez tous les détails! Date de sortie de la saison 2: Les créateurs de l’émission l’ont renouvelée pour une autre saison après avoir examiné les critiques positives de la saison 1. La saison 1 de Rising Of The Shield Hero est sortie en janvier 2019. La date officielle de la saison 2 n’est pas encore publiée par les fabricants. Il est prévu que la saison 2 sortira en 2021. Le casting de la saison 2: Le principal protagoniste de l’histoire est Kaito Ishikawa dans le rôle de Naofumi Iwatani. Aussi, Asami a raconté le rôle de Raphtalia. On pourrait également s’attendre à de nouveaux personnages. L’intrigue de la saison 2: Le scénario de l’anime tourne autour de Naofumi Iwatani et de ses luttes. L’anime montre les luttes et les aventures passionnantes de Naofumi Iwatani. Elle trouve un héros et de nombreux maux à combattre. La saison 2 de l’anime montrera des aventures plus excitantes de Naofumi Iwatani. Où peut-on regarder Rising Of The Shield Hero Saison 2? L’anime sera diffusé sur AT-X. Pour les téléspectateurs de Netflix, il y a aussi une bonne nouvelle, l’anime sera également diffusé sur Netflix prochainement. Pour d’autres mises à jour de ce type, restez connecté à Honk News! – – –

