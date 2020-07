Fast And Furious 9 Cast, intrigue et pourquoi Hans déçu?

– – – Mai 2020, le film sortira le 22, mais en raison du monde actuel, le film est retardé. Le film sortira aux États-Unis le 2 avril 2021 et en avril 2021 dans le reste du monde. En écrivant, ils ont tous ressenti l’amour et l’anticipation des amoureux pour le tout nouvel épisode de la saga, Vin Diesel a exprimé ses sentiments envers les fans. Il est surtout plus laborieux pour eux de déplacer la date de sortie et le film ne sortira pas en mai 2020. Il a ajouté que bien qu’ils savaient que c’était dommage pour les amoureux, la décision a été prise dans l’équipe pour la sécurité de tous . Pourquoi Hans déçu? Le personnage de Han est joué avec Sung Kang et est largement admiré par les fans de la franchise du monde entier. Cependant, il n’a pas été vu dans les films depuis longtemps maintenant. La mode #justiceforhan est devenue célèbre pour l’avoir ramené. Les fondateurs ont décidé de le ramener et il se retrouvera dans le film apocalyptique de cette franchise. La célébrité a exprimé ses sentiments à propos de son travail dans le film. Fast And Furious 9 Complot De la bande-annonce, Dom Toretto est révélé vivre une vie normale avec son fils Brian et avec Letty. Cependant, cette fois, le problème est venu du genre de complot conçu par le frère Tom Jakob, qui est un assassin en plus d’un pilote qualifié. Fast And Furious 9 Cast Le film mettra en vedette des membres plus âgés tels que Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Chris «Ludacris» Bridges, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Lucas Black, Bow Wow, Jason Tobin et Sung Kang. Les nouveaux membres de la distribution du film incluent John Cena, Michael Rooker, Cardi B, Anna Sawai, Finn Cole, Vinnie Bennett, Ozuna et Francis Ngannou. – – –

