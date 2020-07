Les cartes MTG Core Set 2021 valent de l’argent

La libération de Ensemble de base 2021 avait de grands espoirs de ramener les prix à Magie: le rassemblement cartes, mais depuis son lancement, les prix ont chuté de façon spectaculaire.

À la sortie du M21 ensemble, il y avait neuf cartes au prix d’environ 10 $ ou plus. La pandémie de COVID-19 avait fait des ravages sur MTG sets sortis en 2020, et le nombre de cartes valant de l’argent était un bon signe. Mais avec la domination de Temur Reclamation dans Standard, et un certain nombre d’autres facteurs, les prix de M21 les cartes ont atteint le fond. Pour le moment, il n’y a que quatre cartes d’une valeur supérieure à 10 $ dans l’ensemble.

Teferi, maître du temps

Teferi, Master of Time était un planeswalker puissant qui aurait dû voir une bonne quantité de gameplay dans Standard et Commander. Au début, le planeswalker valait plus de 60 $. Mais depuis la sortie de M21, Teferi, Master of Time est tombé à environ 30 $. Une diminution récente de la valeur en ligne de Time Warpers, environ 20%, a également réduit le prix du papier d’environ 6% la semaine dernière.

Ugin, le dragon spirituel

Le retour d’Ugin, le Spirit Dragon à la norme était un gros problème, surtout compte tenu de la quantité de rampe dans le format. Le Spirit Dragon était initialement évalué à environ 32 $, mais est depuis tombé à environ 27 $. Ce n’est pas une énorme diminution et en raison du potentiel des planeswalkers dans plusieurs formats Magic, il devrait conserver la majeure partie de sa valeur.

Tuteur sinistre

Une réimpression de Grim Tutor a réduit le prix de la carte d’environ 200 $ à environ 27 $. Et tandis que beaucoup MTG les joueurs savaient que la réimpression réduirait le coût de Grim Tutor, personne ne s’attendait à ce qu’il tombe à près de 10 $. Vauled à environ 15,50 $, la carte de sorcellerie continue de diminuer chaque semaine.

Terreur des sommets

Terror of the Peaks est un dragon extrêmement puissant avec la capacité de punir un adversaire pour l’avoir enlevé ou choisi de le laisser sur le champ de bataille. Le Dragon était évalué à environ 15 $ et n’a baissé qu’à environ 13 $ depuis. Terror of the Peaks est l’un des rares M21 cartes pour conserver leur vaule d’origine lors de leur libération.

Ancien Gargaroth

Frère Gargaroth est bien plus qu’un cinq CMC 6/6. La bête est équipée de Vigilance, Trample et Reach. Grâce à la montée en puissance des decks Mono-Green Aggro, le prix en ligne de Elder Gargaroth a en fait augmenté depuis la sortie de M21, d’une valeur d’environ 14 $. Son prix du papier continue cependant de baisser, évalué à environ 9 $.

Émancipation ardente

Susceptible de voir une bonne quantité de gameplay dans Commander, Fiery Emancipation est un enchantement qui inflige le triple de la quantité de dégâts d’une source que vous contrôlez qui a infligé les dégâts en premier lieu. Autrefois au prix d’environ 12 $, Fiery Emancipation vient de chuter sous les 10 $ la semaine dernière. Il semble cependant s’être stabilisé, ce qui signifie qu’il pourrait à nouveau augmenter.

Azusa, perdu mais cherchant

Azusa, Lost but Seeking était une solide réimpression dans le M21 ensemble, qui n’avait pas d’attentes élevées dans le format Standard. Commander a toutefois économisé sa valeur, au prix d’environ 8,50 $. Sa valeur initiale était d’environ 10 $ et Azusa, Lost but Seeking n’a connu aucune baisse majeure ces dernières semaines.

Liliana, Waker of the Dead

Liliana est revenue au format Standard en tant que Liliana, Waker of the Dead, un planeswalker mythique rare. Elle était initialement évaluée à environ 10 $ mais est tombée à environ 5,50 $ en raison de ne pas avoir de maison dans aucun archétypes. La rotation peut améliorer sa valeur, mais si ce n’est pas le cas, Liliana, Waker of the Dead ne dépassera probablement pas 10 $.

Orrerie chromatique

Chromatic Orrery était un dormeur présumé dans le M21 ensemble. En tant qu’artéfact incolore ayant un CMC de sept, il peut ajouter cinq manas de n’importe quelle couleur une fois sur le champ de bataille et engagés. Et pour une capacité de mana supplémentaire, il peut piocher une carte pour chaque couleur parmi les permanents que ce joueur contrôle. Il était initialement évalué à environ 10 $ mais est tombé à 9 $. Malgré la diminution de la valeur, il y a encore de l’espoir qu’il pourrait voir une augmentation décente du prix.

