Fargo Saison 4 Episode 9 Review: Est / Ouest

Ce FARGO examen contient des spoilers.

Fargo saison 4 épisode 9

Si la semaine dernière Fargo a présenté une fusillade décisive dans une gare fortement influencée par Les Incorruptibles, «East / West» revient encore plus loin dans l’histoire du cinéma pour trouver l’inspiration. Dans un hommage pas si subtil à la Magicien d’Oz, Fargo devient noir et blanc et met en évidence un petit chien et une tornade du Kansas, mais ici le diseur de bonne aventure que Dorothy trouve en s’enfuyant est remplacé par un vague panneau d’affichage, qui prend une signification plus profonde et plus inquiétante à la fin de l’épisode. De loin l’épisode le plus élégant de la saison, «East / West» est bref mais bienvenu, un détour avant les deux derniers épisodes de la saison 4.

Bien que l’épisode invite à la comparaison avec le Magicien d’Oz, il est également profondément informé par la filmographie des Coen Brothers, plus que la tranche typique. L’heure trouve Rabbi et Satchel sur la route, essayant de fuir la poursuite de Constant Calamita. Leur parcours les conduit à l’hôtel Barton Arms dans lequel ils rencontrent toute une maison de personnages hauts en couleur malgré la présentation en noir et blanc. Il y a un disciple bavard de Dale Carnegie, un magnat du pétrole en herbe en route pour le Texas pour un nouveau départ, et un étrange pasteur voyageant avec sa mère. L’hôtel entier est divisé en son milieu, un produit de différences idéologiques profondes entre les deux sœurs qui possèdent l’entreprise.

La qualité bascule en étant un peu trop difficile et évidente lorsque Rabbi se fait trébucher sur un panneau d’affichage à moitié fini en face de l’hôtel. Au lieu de laisser les téléspectateurs mâcher eux-mêmes l’imagerie et le symbolisme, les écrivains demandent à Milligan de demander à l’affiche «L’avenir est quoi? Qu’est-ce que ça va dire? et l’affiche nous lit le sous-texte. Pourtant, cela finit par être émotionnellement émouvant de voir le jeune Satchel, seul et dans une nouvelle terre étrange (maintenant en couleur, bien sûr) debout sous le panneau d’affichage moqueur à la fin de l’épisode.