Far Cry 6 – inspiration de Cuba et de sa culture

Même si Far Cry 6 dans un cadre fictif, il est évident qu’il existe des paramètres similaires dans le monde réel. Dans ce cas, c’est à Cuba que les promoteurs se sont inspirés, notamment de leur culture et de la situation politique du pays.

Cela a été révélé par le directeur du récit Navid Khavari sur le blog officiel d’Ubisoft, après quoi vous avez visité le pays pendant environ quatre semaines pour le connaître. Ça dit:

«Nous voulions raconter une histoire sur la révolution, et quand vous racontez une histoire sur la révolution, vous parlez de guérilla. Et quand vous parlez de guérilla, vous allez à Cuba. Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir prendre l’avion pour Cuba. J’ai passé environ un mois avec l’équipe là-bas et j’ai fait le tour de l’île. Nous avons rencontré tellement de gens formidables et expérimenté la musique et la culture, et nous avons également rencontré de vrais anciens guérilleros. C’était vraiment le point de départ, car pour notre île Yara, nous voulions raconter non seulement une histoire d’une révolution de guérilla moderne, mais aussi une histoire d’une île qui était presque figée dans le temps, comme une carte postale vivante des années 60 que les joueurs peuvent l’expérience et passer à travers. «