& # 039; Liens de sang & # 039; tombe à un faible 8,1% et « Faites attention à ce que vous souhaitez » mène avec 10,8% dans Antena 3

Asus PC Asus Vivo V272UAK-BA039T 27" Intel Core i5 8 Go RAM 256 Go SSD + 1 To SATA Noir et or - PC tout-en-un

Processeur Intel Core i5-8250U, de 1.6 GHz à 3.4 GHz, Mémoire : 8 Go, Stockage : 1 To SATA + 256 Go SSD