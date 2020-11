Fabregas époustouflé par la star qu’Emery a libérée à Arsenal – .

in

Cesc Fabregas a admis que c’est une « grande honte » de voir la carrière de Jack Wilshere maintenant par rapport à sa première apparition sur la scène à Arsenal.

Wilshere a connu une première saison époustouflante avec les Gunners lors de la campagne 2010-11.

L’international anglais n’avait que 18 ans à l’époque, mais une démonstration au milieu de terrain contre Barcelone en Ligue des champions a montré qu’il avait un avenir majeur dans le football.

Mais Arsenal a sorti son produit d’académie à l’été 2018 sous le règne d’Unai Emery et le même sort s’est produit à nouveau à West Ham United ces derniers mois, le laissant sans club pour le moment.

Les blessures ont perturbé ce qui aurait pu être une carrière phénoménale sans les longues absences.

Et Fabregas, qui a joué aux côtés de Wilshere à Arsenal lors de sa saison décisive, a admis qu’il se sentait désormais désolé pour son ancien coéquipier.

Il a déclaré au Daily Mail: «Il n’avait que 16 ans quand il est venu pour la première fois s’entraîner avec nous et je me suis dit:« wow, ce gars est bon, fort, vif. C’est vraiment dommage ce qui lui est arrivé, je suis désolé car il aurait pu être une véritable légende anglaise du jeu.

Wilshere, à 28 ans, va certainement trouver un nouveau club tôt ou tard, mais ses problèmes de condition physique signifient qu’il sera difficile d’avancer, c’est-à-dire qu’il ne rejoindra pas une équipe plus grande que celle de l’Emirates Stadium.

Il a déclaré publiquement plus tôt ce mois-ci qu’il ne rejoindrait pas le rival d’Arsenal au nord de Londres, Tottenham Hotspur, s’ils venaient frapper à la porte, et ils n’allaient pas le faire de toute façon, mais un club le fera et j’espère que cela fonctionnera.

Jack Wilshere d’Arsenal applaudit les fans après le match (Reuters)

