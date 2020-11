2020-11-14 18:00:07

Adrienne Bailon a toujours «su» qu’elle voulait être dans le divertissement.

La star des « Cheetah Girls » a insisté sur le fait que, dès son plus jeune âge, elle savait qu’elle voudrait se lancer dans le showbiz mais n’aurait jamais pu imaginer devenir une animatrice de talk-show aussi importante.

S’adressant à E! News, elle a déclaré: « Je savais vraiment que je voulais être dans le divertissement. Je n’ai jamais pensé que j’allais être un animateur de talk-show de jour dans la capacité que je suis. Je ne rêvais pas nécessairement cela, mais je savais que je voulait être à la télévision dans une certaine mesure. »

Et Adrienne estime qu’il est important de travailler dur pour poursuivre ses rêves.

Elle a expliqué: « Je pense qu’il y a vraiment quelque chose à dire pour venir sur le plateau, travailler dur, être aimable avec les gens avec qui vous travaillez, être gentils et les gens qui veulent travailler avec vous parce que vous êtes une bonne personne. Plus que tout, si vous n’obtenez pas les opportunités, trouvez des moyens de créer ces opportunités pour vous-même. Je veux dire les chaînes YouTube – investissez en vous-même et investissez dans vos rêves. Personne ne m’a donné une ligne de vêtements. Personne ne m’a donné une ligne de bijoux. Personne m’a remis une ligne de sacs végétaliens. J’étais comme, c’est mon rêve, et je vais investir en moi et faire que ces choses se produisent. «

