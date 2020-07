Expériences scientifiques effrayantes – 7 expériences qui vous donneront la chair de poule

La science sauve des vies. Il aide à créer des vaccins qui empêchent les gens de tomber malades à cause de certaines maladies. Cela aide à nous faciliter la vie et à améliorer notre niveau de vie. Mais tout cela vient avec un prix qui vient dans un nom poli appelé expérimentation. Le prix est la vie de milliers d’organismes – que ce soit des humains ou des animaux. Aujourd’hui, nous allons découvrir 7 expériences scientifiques effrayantes qui vous donneront sûrement la chair de poule. Commençons

Expérience scientifique effrayante 1: unité japonaise 731

Les nazis sont considérés comme les plus cruels à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. Non pas que nous soyons en désaccord, mais la cruauté japonaise est quelque chose dont on ne parle généralement pas (du moins autant que les nazis). L’unité 731 du Japon a commis de nombreuses atrocités au nom de l’expérimentation scientifique.

Shiro-ishii-Unit 731 Domaine public, lien

L’unité 731 a été lancée en 1938 et s’est concentrée sur la guerre chimique. Le but était de créer des armes biologiques pour aider l’armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les chercheurs et les médecins (soutenus par les universités de médecine japonaises) ont utilisé des civils chinois et d’autres asiatiques comme sujets. Ils injectent une pléthore de micro-organismes pathogènes dans les civils pour voir l’effet. Certains civils ont été placés dans des chambres de pression pour voir la limite extérieure du corps humain à la pression.

L’Amérique a bénéficié de l’Unité 731. L’Amérique a pris les conclusions vitales des expériences et, en échange, a laissé indemnes ceux impliqués dans l’Unité 731. L’Amérique avait la même approche en traitant avec les Allemands.

Expérience scientifique effrayante 2: transplantation de testicules

Leo Stanley était médecin de la prison de San Quentin en Californie. Il pensait qu’un faible taux de testostérone était responsable d’activités criminelles. Alors, il a commencé à transplanter les testicules de jeunes prisonniers exécutés aux détenus plus âgés.

Quand il a vu que l’approvisionnement en jeunes testicules diminuait, il a eu recours à la coupe des testicules d’animaux comme les porcs, les chèvres, les cerfs, etc. Il a transformé les testicules de ces animaux en pâte et a injecté le mélange dans l’abdomen des détenus.

Certains détenus se sont sentis en meilleure santé et énergiques après cette étrange expérience. Cependant, il n’y a pas de données concluantes sur cette expérience.

Expérience scientifique effrayante 3: Prison de Stanford

Expérience de la prison de Stanford CC BY 2.0, Lien

C’est l’une des expériences psychologiques les plus tristement célèbres à ce jour. Un professeur de psychologie, Philip Zimbardo de l’Université de Stanford, a choisi 24 étudiants pour ses recherches. La moitié d’entre eux ont agi en tant que prisonniers et l’autre moitié en tant que gardiens. C’était le geôlier.

Il a créé une prison temporaire installée au sous-sol de l’immeuble. Le but de l’expérience était de voir comment les gens réagiraient dans des situations stressantes.

En deux jours à peine, les «gardes» faisaient preuve de domination et de pouvoir sur les «prisonniers» d’une manière peu recommandable. Les «prisonniers» ont d’abord résisté, puis se sont révoltés. La situation empirait de jour en jour. Au grand choc de Zimbardo, il a permis aux «gardes» de se comporter mal avec les «prisonniers».

Cette expérience, étant grossière, a montré que même une personne sensée et respectueuse des lois peut devenir violente et ressembler à un démon lorsqu’elle a le pouvoir ou l’autorité.

Expérience scientifique effrayante 4: Transplantation de cellules cérébrales humaines chez des souris

Des scientifiques de l’Université du Rochester Medical Center ont transplanté des cellules gliales (les cellules qui protègent les neurones en les isolant) dans le cerveau de souris.

Après transplantation, on a observé que les cellules gliales se multipliaient et formaient des astrocytes. Ces cellules renforcent les connexions des neurones. Les différences entre les astrocytes des humains et les rats étant les humains sont plus massives et avaient plus de connexions neuronales.

Étonnamment, les souris avec des cellules cérébrales humaines ont mieux performé dans les tâches cognitives et de mémoire. Après le succès de cette expérience, les scientifiques sont sur le point de la répéter sur des rats plus intelligents et plus intelligents que les souris.

Expérience scientifique effrayante 5: Expériences de Stanley Milgram

Ces expériences sont tristement appelées expériences de «choc». Dans les années 1960, Stanley Milgram voulait voir dans quelle mesure les gens obéiraient aux ordres d’une personnalité faisant autorité lorsqu’ils recevaient l’ordre de blesser quelqu’un.

Milgram a choisi quelques acteurs qui augmenteraient l’ampleur du choc infligé aux «sujets de test». Comme le médecin a conseillé de fournir une gamme plus élevée de chocs électriques, de nombreux acteurs ont obéi au médecin même après avoir vu les sujets pleurer de douleur.

De nombreux sujets testés ont succombé aux chocs des acteurs. Après les expériences, les acteurs ont été choqués de savoir qu’ils pouvaient aller aussi loin et montrer un comportement aussi inhumain.

Expérience scientifique effrayante 6: guerre entomologique

Les insectes sont l’un des animaux les plus dangereux de la planète. Ils tuent plus d’humains que n’importe quel lion, léopard ou requin (même combiné). L’armée américaine l’a remarqué et en a profité.

En 1955, ils ont lancé une opération appelée «Operation Drop Kick». Ils ont largué quelque 600 000 moustiques dans certaines parties de la Floride où la population noire était plus nombreuse.

La même année, ils ont lancé une autre opération appelée «Operation Big Buzz». Au cours de cette opération, ils ont largué 300 000 moustiques dans les zones où vivaient principalement des minorités.

Des puces de rat tropicales ont été laissées dans l’Utah dans le cadre de «l’opération Big Itch». Inutile de dire que plusieurs milliers de personnes étaient malades et des milliers d’entre elles sont mortes.

Expérience scientifique effrayante 7: expérience de bégaiement

Connue sous le nom d ‘«étude des monstres», l’expérience a été menée sur des orphelins de soldats de l’Ohio et d’orphelins de marins par des orthophonistes de l’Université de l’Iowa.

Ils croyaient que le bégaiement chez les gens était le résultat de l’angoisse chez les enfants de parler. Pour prouver leur point de vue, ils ont choisi quelques orphelins et les ont condamnés chaque fois qu’ils parlaient. Ils ont exhorté les enfants à ne parler que lorsqu’ils étaient sûrs de ne pas bégayer.

L’expérience n’a pas du tout été victorieuse car les enfants ne bégayaient pas. Cependant, les enfants en bonne santé sont devenus des victimes d’anxiété, de faible estime de soi et sont devenus trop silencieux et renfermés.

Il existe plusieurs expériences scientifiques effrayantes. Si vous voulez en savoir plus sur ces expériences effrayantes, faites-le nous savoir.