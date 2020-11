Escape from Tarkov obtient l’UMP SMG

in

Escape from Tarkov va bientôt se doter d’une nouvelle arme, semble-t-il – et cela conduit toujours à des discussions intéressantes sur l’économie du jeu de survie. Le développeur Battlestate Games a publié de nouvelles images d’une arme en cours de développement qui semble être la mitraillette Heckler & Koch UMP.

Si vous avez joué à beaucoup de jeux FPS, vous êtes probablement assez familier avec l’UMP – il est apparu dans tout, de Counter-Strike: Global Offensive à PlayerUnknown’s Battlegrounds, apparaissant parfois avec des noms alternatifs (comme dans Call of Duty: Infinite Warfare, comme le ‘MacTav-45’). Habituellement, vous verrez la version chambrée pour .45 ACP, qui est la version officiellement utilisée par le 5e groupe de forces spéciales de l’armée américaine.

Puisqu’il s’agit d’Escape from Tarkov, il existe quelques autres possibilités pour sa mise en œuvre de l’arme. L’une des variantes réelles les plus courantes de l’UMP utilise des cartouches 9 × 19 mm Parabellum, et cette cartouche est déjà répandue dans l’économie des munitions de Tarkov, avec le .45 ACP. Une autre variante, l’UMP40, tire des cartouches de pistolet sans monture .40 S&W – qui ne sont pas présentes à Tarkov pour le moment.

Cela ne veut pas dire que Battlestate n’a pas l’intention de les ajouter, cependant. .45 ACP, après tout, a été ajouté aux côtés du pistolet M1911 en mai. Donc, tout le monde peut deviner quelles munitions l’UMP accepte – cela peut être tout ou partie d’entre elles, car il y a de la place à Tarkov pour échanger les récepteurs supérieurs comme vous le souhaitez.

#EscapefromTarkov https://t.co/QM4R6eKCov pic.twitter.com/7iRh2zOIjX – Jeux Battlestate (@bstategames) 11 novembre 2020

Cela dit, le Parabellum 9 × 19 mm est déjà utilisé dans au moins 12 canons à Tarkov, alors que la cartouche de calibre .45 n’est actuellement utilisable qu’avec le M1911 et sa variante M45A1. L’ajout d’un SMG qui déclenche cette cartouche pourrait en faire un tour plus demandé (c’est-à-dire utile) à Tarkov. Le magazine simple dans les images ci-dessus suggère en outre qu’il s’agit de la variante de calibre .45.

Battlestate a également publié des images du travail en cours Kriss Vector SMG et du fusil .338 Lapua:

#EscapefromTarkovhttps: //t.co/2gb7XU0k87 pic.twitter.com/QJ5dmHrU26 – Jeux Battlestate (@bstategames) 11 novembre 2020

#EscapefromTarkov https://t.co/NAB4mTopPc pic.twitter.com/q8JaW9ya6U – Jeux Battlestate (@bstategames) 11 novembre 2020

Comme toujours, le temps nous le dira – à ce stade, l’UMP semble encore nécessiter un skinning et des tests, il faudra donc peut-être un certain temps avant que nous ne puissions le faire tourner à la douane.

