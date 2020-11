Bruce Willis joue dans un autre thriller de science-fiction, Breach frappe le 18 décembre

Bruce Willis fera la une d’un autre film de science-fiction, celui-ci intitulé Violation. Mettant également en vedette Cody Kearsley et Rachel Nichols, et Thomas Jane, le film est réalisé par Costumes John à partir d’un script de Edward Drake et Corey grand. Dans le film, un équipage pilotant une arche vitale et fuyant un fléau sur la planète Terre. En orbite, ils rencontrent des extraterrestres qui peuvent changer de forme pour détruire l’humanité. Yippie-Ki-Yay en effet. Vous pouvez vérifier Bruce Willis contre un essaim d’aliens dans le Violation bande-annonce ci-dessous.

Synopsis et affiche de la violation

« Bruce Willis joue dans ce thriller de science-fiction bourré d’action. Fuyant un fléau dévastateur sur Terre, une arche interstellaire est attaquée par une nouvelle menace, une force extraterrestre qui change de forme et qui a l’intention de massacrer ce qui reste de l’humanité. Brèche aussi stars Cody Kearsley, Rachel Nichols et Thomas Jane. «

Ecoutez, je vais me mettre au même niveau: cela n’a pas l’air génial. Je souhaite que je puisse encore regarder Bruce Willis et voir Clair de lune / Die Hard / Pulp Fiction, mais je ne peux plus. Il a fait tellement de ces types de films qui ont endommagé son héritage à mes yeux. À ce stade, il se transforme en Nicholas Cage, où il semble que chaque semaine, il est dans un autre film. La différence entre les deux est que Bruce Willis n’a plus l’air de s’en foutre. Qu’importe que Willis ait l’air de le mordre tôt dans celui-ci. Je sais réserver le jugement jusqu’à ce que vous l’ayez vu. Normalement, je serais d’accord, mais après plus d’une décennie de ce genre d’absurdités de Bruce, je ne pense pas que nous devions attendre pour juger celui-ci. Violation arrive dans certains cinémas, numérique et à la demande le 18 décembre.

Voir aussi Wesley Snipes répond à Blade: Allégations de la Trinité