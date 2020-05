Ep. 568 – Capone (INVITÉ: Scott Wampler de Birth.Movies.Death.) – / Film

Cette semaine, Dave, Devindra et Jeff restent pour regarder Capone, le dernier film du réalisateur Josh Trank. Le casting est rejoint par Scott Wampler, Rédacteur en chef de Birth.Movies.Death et co-animateur de The Kingcast, pour évaluer cette performance de Tom Hardy. Branchez-vous pour entendre non pas un mais deux des limericks de Jeff.

