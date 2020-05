ROB LIEFELD pense que DEADPOOL 3 ne se produira pas «au cours des cinq prochaines années»

Crédit: 20th Century Fox



Le co-créateur de Deadpool, Rob Liefeld, a déclaré qu’il avait « évalué » le calendrier des studios Marvel pour les prochaines années et qu’il « ne voyait pas » Deadpool 3 en cours « pour les cinq prochaines années ».

« Quelle que soit la perspective intérieure que je puisse avoir, ce que je sais, c’est que tant qu’un film n’est pas programmé, il n’est pas pris au sérieux », a déclaré Liefeld. i09 à propos de sa compréhension du calendrier des studios Marvel. « Et ce que les gens n’aiment pas, c’est que j’ai évalué le calendrier pour les cinq prochaines années, à donner ou à prendre et que je ne vois pas Deadpool dessus. [So] Je ne vois pas que cela puisse arriver plus tôt que ça. «

On ne sait pas si Liefeld fait référence à un calendrier privé dont il a eu connaissance, ou s’il fonde son évaluation du calendrier des studios Marvel publié publiquement qui a maintenant des films et des émissions de télévision en streaming planifiés et datés jusqu’en 2023. Disney-Marvel a cinq dates réservées pour des films qui n’ont pas été révélés publiquement – le 7 octobre 2022 et quatre en 2023, avec la probabilité qu’ils sortent pas moins de quatre films chaque année.

Cependant, Liefeld déclare qu’il a une connaissance privilégiée du processus de développement du film – et ce qu’il prétend savoir ne semble pas bon pour Deadpool 3.

« Est-ce que je sais qu’il n’y a pas de mouvement sur un Deadpool 3 maintenant? Je le sais. Oui », a déclaré Liefeld. «Et cela m’inquiète-t-il? Non pas du tout. Ce que j’ai fait, c’est que j’ai répondu honnêtement à une question. Et ce que j’ai appris cette semaine, c’est juste mentir. Dites simplement aux gens que tout est sucette, licornes et arcs-en-ciel et vous serez mieux dans votre vie parce que les gens veulent qu’on leur mente. Juste parce qu’un gars dit: « Ouais, on avance toujours » c’est le code pour « Il n’y a rien à voir ici. » «

L’acteur / producteur de Deadpool Ryan Reynolds a récemment évoqué la possibilité d’amener Deadpool au MCU en disant qu’il le voyait comme un « gagnant-gagnant » pour tout le monde.

« Je ne me sens pas du tout comme un initié. Je pense qu’une fois que je serai plus intime avec lui – si nous arrivons à faire un Deadpool 3 … Si ou quand on arrive à faire un Deadpool 3, J’aurai probablement une meilleure perspective à ce sujet « , a expliqué Reynolds au sujet du Deadpool 3 processus de développement début mai. « Mais je suis un grand fan de Marvel et de la façon dont ils font des films. Donc, quand Disney a acheté Fox, je n’ai vu cela que comme une bonne chose. impliqués. Mais nous verrons certainement. «

En décembre 2019, Reynolds a déclaré que le film était « dans les grandes ligues » avec Marvel, et que le développement avait commencé, déclarant « Nous y travaillons avec toute l’équipe. »