Blink Caméra BLINK XT2

Cette caméra garde votre maison en sécurité lorsque vous vous absentez et se révèle très fonctionnelle et pratique. Facile d'installation, elle se pose là où vous le souhaitez et enregistre des heures de vidéos stockées sur votre Cloud. Diffusez en direct les images capturées, et discutez avec vos visiteurs