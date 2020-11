Age of Wonders: La prochaine extension de Planetfall est Star Kings

Age of Wonders: Planetfall, le magnifique et créatif jeu de science-fiction 4X de Triumph Studios et Paradox reçoit une troisième extension – Star Kings. Emballant un peu plus de punch que la précédente baisse de contenu, ce nouveau pack comprendra tout, des champignons sensibles aux nouveaux points de repère, en passant par une toute nouvelle campagne d’histoire.

Le mois prochain, il présentera The Oathbound comme une nouvelle race: ils se sentent comme un croisement entre les emblématiques Gundams de l’anime et les chevaliers arthuriens. Ils sont composés de « paladins », qui pilotent des combinaisons essentiellement mécaniques, et de « voyants » qui peuvent puiser dans une sorte de supercalculateur pour voir l’avenir.

Ils auront leur propre campagne d’histoire dans laquelle ils se lancent dans une quête pour sauver l’humanité à travers les nouveaux points de repère – les configurations du Graal. Ces structures de carte du monde ont été créées par une race éteinte d’entités cristallines qui peuvent être exploitées pour de puissants bonus à long terme. S’opposer à eux seront trois nouveaux types d’animaux sauvages, qui incluent le «mal» Oathbound (Chaos Space Marines? Est-ce vous?), Les roches vampiriques et les Mycéliens, qui sont essentiellement des champignons cyborg sensibles.

Parallèlement au contenu premium, il y aura un patch gratuit, qui est censé inclure les nouvelles fonctionnalités suivantes, selon ce que nous avons reçu:

Empire galactique: Personnalisez votre propre empire en conquérant des mondes avec des progrès qui se répercutent entre les sessions de jeu. Combinez la technologie de différentes races et transportez des héros entre les planètes pour jeter les bases d’un empire éternel!

Personnalisez votre propre empire en conquérant des mondes avec des progrès qui se répercutent entre les sessions de jeu. Combinez la technologie de différentes races et transportez des héros entre les planètes pour jeter les bases d’un empire éternel! De nouveaux mondes à conquérir: De nouveaux mondes pour faire la guerre! Chaque monde aura des caractéristiques et des objectifs bonus différents, ajoutant une tonne de variété de gameplay et des défis supplémentaires à mesure que vous prendrez en charge de nouvelles planètes pour étendre un empire en pleine croissance.

De nouveaux mondes pour faire la guerre! Chaque monde aura des caractéristiques et des objectifs bonus différents, ajoutant une tonne de variété de gameplay et des défis supplémentaires à mesure que vous prendrez en charge de nouvelles planètes pour étendre un empire en pleine croissance. Requête technique: Développez de nouvelles stratégies en adoptant et en combinant la technologie secrète de diverses races de Planetfall. Des combinaisons sauvages et des tactiques uniques peuvent être créées pour changer le champ de bataille de manière complètement nouvelle.

Développez de nouvelles stratégies en adoptant et en combinant la technologie secrète de diverses races de Planetfall. Des combinaisons sauvages et des tactiques uniques peuvent être créées pour changer le champ de bataille de manière complètement nouvelle. Secteurs résidentiels: Créez des super colonies en construisant au-delà de la limite du secteur de la ville et utilisez une variété d’améliorations raciales pour maximiser la variété économique.

Créez des super colonies en construisant au-delà de la limite du secteur de la ville et utilisez une variété d’améliorations raciales pour maximiser la variété économique. Recherche sans fin: Chaque arbre technologique contient désormais une compétence «Future Tech» qui peut être recherchée un nombre illimité de fois. Future Tech fournit un bonus d’empilement aléatoire à chaque mise à niveau, vous encourageant à continuer à rechercher pour toujours!

La fonctionnalité Galactic Empire est particulièrement intéressante, car elle ajoute un élément de persistance ou de « nouveau jeu plus-ness » à Planetfall. Nous espérons qu’il viendra avec une manière de le visualiser également.

Age of Wonders: Planetfall – Star Kings devrait sortir le 10 novembre pour 19,99 $ / 15,49 £ / 19,99 € sur PC via Steam et le Paradox Store. Il est également inclus dans le Season Pass.

