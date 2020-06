Elisabeth Moss Stars In Run Rabbit Run For Handmaid & # 039; s Tale Director

Elisabeth Moss fera équipe avec elle Conte de servante réalisateur Daina Reid pour un nouveau film appelé Run Rabbit Run. « L’histoire des fantômes des temps modernes suivra Sarah, un médecin de la fertilité, avec une solide compréhension du cycle de la vie. Lorsqu’elle est forcée de comprendre le comportement de plus en plus étrange de sa jeune fille Mia, elle doit défier ses propres croyances et affronter un fantôme de son passé. » Run Rabbit Run aura un script par Hannah Kent, avec Elisabeth Moss en tant que producteur avec Carver Films et XYZ. XYZ vendra le film lors du Festival de Cannes virtuel. Nous avons reçu les nouvelles de Deadline.

Elisabeth Moss prend le contrôle d’Hollywood

Quelle année elle a. Elle a fait tourner les têtes Son odeur et L’homme invisibleet sa performance en tant que Shirley Jackson dans le nouveau film Shirley à ne pas manquer. Elle a eu tellement de succès dans le domaine de la télévision, qu’elle traduit maintenant que le succès dans l’industrie cinématographique est assez impressionnant. Elle pourrait être cette génération, Meryl Streep, quand tout est dit et fait. En ce qui concerne le concept, cela ne me choquerait pas de voir une entreprise comme A24 saisir l’opportunité de saisir ce film. Elisabeth Moss étant dans un film, il suffit de vendre un film à ce stade.

Bien qu’un cheval noir puisse être Universal / Blumhouse, après le box-office mojo L’homme invisible les a amenés avec elle en tant que star, ils peuvent vouloir acheter à bas prix et apporter les dollars sur le circuit indie / VOD avec un film comme celui-ci. Tout ce que je sais, c’est que peu m’importe quel studio l’achète, je veux juste le regarder. Recherchez-le devant les caméras peu de temps après la finalisation de l’accord.

