Broncos Xavier Coates comme ‘Israel Folau’, dit Andrew Johns

La légende de la ligue de rugby Andrew Johns a félicité le jeune des Broncos Xavier Coates après une performance impressionnante contre les Manly Sea Eagles jeudi soir.

Les Broncos et les Sea Eagles ont joué un affrontement passionnant que les hommes de Des Hasler ont finalement ramené à la maison avec 20-18 dans un retour en deuxième mi-temps.

Une bouffée d’air frais pour Brisbane, Coates a prouvé un énorme mal de tête pour Manly avec ses capacités athlétiques en plein écran sur le bord droit.

Les fans de la LNR avaient aperçu l’an dernier un joueur de 19 ans, mais cette fois-ci, le jeune pistolet était facilement le joueur le plus dangereux de Brisbane en attaque.

Faits saillants de la LNR: Sea Eagles v Broncos – Round 5

Jouant sur l’aile, Coates a terminé le match avec 115 mètres de course, une rupture de ligne et un essai à couper le souffle qui a montré ses capacités athlétiques lorsqu’il a décollé en l’air et a ramené le ballon avec lui pour marquer.

Après le match, Johns a salué la performance de Coates et l’a comparé à des gens comme Israel Folau.

« Il n’est qu’un de ces rares talents lorsque le ballon s’approche de lui, vous savez qu’il va tomber avec ça », a déclaré Johns sur Nine’s. Golden Point de Macca.

Xavier Coates des Broncos (Getty)

« Très similaire à Israel Folau quand il a joué dans la ligue de rugby. Non seulement cela, à quelques reprises lorsque le ballon est arrivé dans l’espace – à quel point il était athlétique.

« Il aime le défi et il aime le contact.

« Pour aller de l’avant, je pense qu’il va être un centre de frappe. Je pense qu’il commencera sa carrière sur l’aile comme le font beaucoup de grands centres, mais il finira par entrer dans les centres. »

« Une fois qu’il fait et obtient une balle propre, et que les Broncos découvrent comment l’utiliser en attaque, faites attention. »

Xavier Coates (Getty)

Même le skipper viril Daly Cherry-Evans a pesé après le match, déclarant que l’ailier ressemblait à un « athlète spécial ».

« Il ressemble à un athlète vraiment spécial », a déclaré Cherry-Evans.

« S’il continue à faire ce qu’il fait, il va jouer pendant longtemps.

« Il était fantastique ce soir. »