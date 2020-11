Elephant bat le record de l’avantage net de Pro Dota 2

in

Elephant a eu du mal à assembler sa liste, et leurs performances en jeu n’ont pas non plus été un jeu d’enfant.

L’équipe d’étoiles chinoises a battu le record de l’avantage de la valeur nette dans un match à élimination contre EHOME dans la finale de la tranche inférieure de la Chine Dota 2 Pro Cup saison deux, détenant plus de 144 000 médailles d’or sur ses adversaires.

Elephant a mené le match de 80 minutes du début à la fin et a accumulé plus de 268 000 valeurs nettes. C’était suffisant pour financer entièrement une autre équipe EHOME, qui gérait une valeur nette comparativement dérisoire de 124000.

La différence de valeur nette de 144 000 a brisé le précédent record de 93 000, obtenu en septembre par Havan Liberty.

Malgré l’avantage d’or suggérant un jeu incroyablement unilatéral, EHOME a tout donné pour tenter un vaillant retour. La programmation rédigée par Elephant se concentrait fortement sur le tempo de milieu de partie avec un portage Night Stalker et un portage Nature’s Prophet, tandis qu’EHOME a opté pour une programmation plus volumineuse et boule de neige qui devait trouver à la hâte un moyen de torturer.

La gamme d’Elephant a bien fonctionné pour assurer un avantage, mais était incroyablement prudente de franchir les hauteurs d’EHOME. Au lieu de cela, ils ont tenté d’étouffer leurs adversaires en contrôlant toute la carte.

Le bouclier d’EHOME ne pouvait pas durer éternellement. Devoir combattre entièrement enfermé dans leur base, toute erreur était préjudiciable. Après l’avoir broyé pendant 80 minutes, Elephant a finalement trouvé un moyen, mettant fin aux espoirs de championnat d’EHOME.