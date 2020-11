Elden Ring est le «jeu le plus ambitieux de Miyazaki», déclare Phil Spencer de Xbox

in

Dans la foulée de certains fans désespérés d’Elden Ring qui inventent des patrons, se retrouvent coincés, puis demandent de l’aide sur Reddit avant l’arrivée du jeu d’action-RPG, Phil Spencer, le chef de la Xbox, a révélé qu’il avait donné le titre. Non seulement cela, mais il semble qu’il en ait été vraiment impressionné jusqu’à présent.

Dans une récente interview avec Gamespot, Spencer a déclaré au site: «J’en ai vu pas mal. J’ai joué un peu »lorsqu’on lui a demandé combien d’Elden Ring il avait vu. Il n’a pas été en mesure de partager grand-chose sur le prochain jeu PC, mais a ajouté: «Je ne peux pas vous dire grand chose d’autre que, en tant que personne qui a joué à tous les jeux de Miyazaki au moins au cours de la dernière décennie, c’est clairement le plus ambitieux. jeu qu’il a fait »- Hidetaka Miyazaki étant le réalisateur derrière d’autres grands frappeurs du genre, Dark Souls et Bloodborne.

«Je veux dire, j’adore ses jeux, mais voir quelques-uns des mécanismes de jeu auxquels lui et l’équipe s’attaquent cette fois, du cadre, en travaillant avec un autre créateur en termes d’histoire. J’adore ça », dit le patron de la Xbox.

Malheureusement pour les fans enthousiastes à l’idée de plonger leurs blancs nacrés dans le jeu quand il arrive, il y a très peu d’informations sur le titre jusqu’à présent. Elden Ring a été annoncé lors de la conférence Microsoft E3 de l’année dernière avec une bande-annonce (incluse ci-dessous) confirmant qu’il s’agit d’une collaboration entre l’auteur de Game of Thrones George RR Martin et Miyazaki.

Depuis lors, nous avons entendu dire que le gameplay d’Elden Ring est tout aussi difficile que Dark Souls mais que le combat est «fondamentalement différent», c’est un jeu en monde ouvert, et le jeu est déjà en cours depuis quelques années (deux à partir de l’E3 l’année dernière). De plus, le compositeur de Dark Souls 3 et Sekiro Yuka Kitamura est de retour pour Elden Ring. Mais c’est à peu près tout – il n’y a pas encore de signe d’une date de sortie d’Elden Ring à l’horizon.

Pendant que vous attendez, nous avons déjà des listes des meilleurs jeux PC et des meilleurs nouveaux jeux PC dans lesquels vous pouvez vous plonger si vous souhaitez des conseils sur ce qu’il faut essayer.

