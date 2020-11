Les 80 plus beaux clichés de l’animation Disney [Part Two] – / Film

(Bienvenue à Les plus grands clichés de l’histoire de l’animation Disney, une série limitée où l’expert de Disney Josh Spiegel sélectionne et classe les moments déterminants de l’une des collections de films les plus grandes, les plus importantes et les plus influentes jamais réalisées.)

Cette partie de la liste en cours couvre les entrées 70 à 61.

70. Temps de mélodie: Assailli par un piano en forme de serpent

Il y a eu un bref moment dans les années 1940 où l’idée était que Disney revisiterait Fantaisie avec un film de suivi. Malheureusement, ce n’était pas le cas, bien que la suite de 1999 Fantasia 2000 note, il y a quelques morceaux de musique qui ont été considérés pour ce suivi antérieur. L’un était « Flight of the Bumblebee », qui a été refait et égayé comme la séquence « Bumble Boogie » dans Temps de mélodie. La brève section sur fond noir est une animation amusante et élégante avec un moment particulièrement frappant dans lequel le protagoniste (un bourdon, naturellement) fait face à un clavier qui rebondit et qui semble être un serpent prêt à frapper. Des films moins chers comme celui-ci ne pourraient avoir que tant d’expérimentation, mais des moments comme celui-ci rappellent que les animateurs de Disney ont fait de leur mieux, même en basse période.

69. Alice au pays des merveilles: La course au caucus

Alice au pays des merveilles, comme son matériel source de Lewis Carroll, est plein de «gens fous» et d’images et d’idées intentionnellement et complètement ridicules. L’un des premiers de ceux-ci, après qu’Alice s’est frayé un chemin à travers la pièce avec une poignée de porte parlante, vient avec la course au caucus. La satire politique du travail de Carroll est visualisée ici alors qu’un groupe d’animaux parlants court dans un cercle sans fin dans le sable, alors que la marée monte et monte autour de leur cou. Alice a du mal à sortir de la course au caucus, l’idée étant qu’il est impossible d’échapper à de telles tentatives inutiles. (Je vous laisse le soin de lier cela à des événements politiques récents.) Quoi qu’il en soit, c’est la simplicité et la façon dont les animateurs donnent vie à la course du caucus qui sert de table pour la folie à venir.

68. Make Mine Music: Un grand chanteur d’opéra

Make Mine Music, comme quelques-uns des films de package des années 1940, n’est pas plein d’animation vraiment incroyable, bien qu’il existe un certain nombre de séquences remarquables. L’un des points forts du film de 1946 est La baleine qui voulait chanter au Met, qui est tout au sujet de… une baleine qui… eh bien, vous pouvez le comprendre. La baleine dans l’histoire est inexplicablement douée d’une voix d’opéra en plein essor fournie par Nelson Eddy, et de l’image simple, délicieuse et ridicule de Willie the Whale debout dans un opéra, en tenue vestimentaire costumée, s’inclinant devant la foule après un air, est vraiment inoubliable. L’histoire dans laquelle se déroule la photo est à la fois charmante et un peu obsédante, mais cette photo spécifique est plutôt hilarante.

67. Wreck-It Ralph: Ralph se faufile dans le penthouse

Wreck-It Ralph veut juste être accepté par les autres habitants du jeu Fix-It Felix, Jr. (Laissez de côté les raisons pour lesquelles les autres personnages du jeu traiteraient Ralph comme un citoyen de seconde zone, car une fois qu’il quitte le jeu, il est clair qu’il n’y a littéralement aucune raison pour que quiconque jouer la fichue chose sans méchant autour. Je m’éloigne du sujet.) Sa première tentative de le faire dans ce film de 2012 survient lorsqu’il tente de rejoindre les Nicelanders dans le penthouse du bâtiment qu’il est généralement chargé d’attaquer, mais le bâtiment n’est pas conçu pour lui, comme le montre cette photo, avec son bûcheron assommant accidentellement Fix-It Felix, Jr. John C. Reilly fait un excellent travail en vocalisant la maladresse de Ralph à essayer de s’intégrer, mais il en va de même pour un plan comme celui-ci.

66. L’épée dans la pierre: Un écureuil au cœur brisé

De superbes plans d’animation peuvent souvent se résumer à une excellente animation de personnage. Tel est le cas de cet exemple de l’adaptation de 1963 de L’épée dans la pierre. L’histoire du roi Arthur est en grande partie réduite ici à l’histoire de sa jeunesse, menant au moment où le jeune Arthur – connu sous le nom de Wart – tire l’épée éponyme et prouve sa place en tant que roi autrefois et futur. À un moment donné de ses études avec le sorcier Merlin, Wart et Merlin se transforment en écureuils, conduisant à une étrange petite scène dans laquelle une vraie écureuil voit Wart et tombe amoureuse de lui rapidement. Ceci, bien sûr, pose un problème car Wart n’est pas un écureuil. Le problème est visualisé lorsqu’il redevient humain et l’écureuil a le cœur brisé. La scène ne va pas beaucoup plus loin que cela, mais la représentation visuelle de sa tristesse est étonnamment touchante et constitue la partie la plus mémorable du film.

65. Le renard et le chien de chasse: Tod et Copper se séparent

Le renard et le chien de chasse n’est pas souvent considéré comme l’un des grands films d’animation de Disney, et sans doute pour une bonne raison. C’était un film avec une histoire mouvementée – sa production a été bloquée lorsque l’animateur Don Bluth (oui, ce Don Bluth) est sorti du studio avec un groupe d’animateurs pour démarrer un studio rival. Le film final porte la marque d’une histoire fracturée, mais il comporte des séquences remarquablement intenses, telles que l’apogée, dans laquelle un ours vicieux tente de tuer les personnages du titre. Finalement, Tod le renard vient en aide à son vieil ex-ami Copper le chien de chasse, une faveur que le chien rend lorsque son maître tente de tuer Tod à bout portant. Après que le maître de Tod ait abaissé son arme, les deux animaux se rendent compte qu’il est temps de dire adieu. Ils se jettent un dernier regard, un signe de respect qui marque la pleine conclusion de leur amitié. C’est doux-amer et chargé d’émotion, l’un des rares moments où le film atteint son plein potentiel.

64. Ralph brise Internet: Ralph fait face à lui-même

Où Wreck-It Ralph a eu un tweak méchant sur un personnage de la vieille école de Disney, Ralph brise Internet avait quelque chose de complètement différent: un méchant qui est finalement visualisé comme une version géante de Wreck-It Ralph lui-même. La suite de 2018 explique en grande partie comment Ralph doit accepter les limites de son amitié avec Vanellope Von Schweetz, mais ce n’est qu’après avoir dû affronter un virus en constante expansion qu’il a déclenché dans les limites du World Wide Web. Le point culminant met en vedette Ralph contre le virus, qui est un Ralph géant composé de versions en double du bon méchant. Bien que le souffle émotionnel de la finale ne soit pas tout à fait présent, la représentation visuelle de la masculinité toxique est assez étonnante à voir.

63. 101 Dalmatiens: Chiots dalmates regardant la télévision

Avant 101 Dalmatiens, Les fonctionnalités animées de Disney n’étaient pas du tout modernes. Parce que ces histoires se déroulaient dans le passé, elles se sont déroulées à une époque où les inventions modernes n’étaient même pas un brin de notion dans la tête d’un personnage. Le long métrage de 1961 a changé tout cela, avec ses personnages interagissant avec les voitures, la mode moderne et un leader travaillant même en tant qu’artiste de jingle commercial. L’une des images les plus mémorables du film, à la fois reflet de la modernité de l’histoire et de la technologie qui a permis aux animateurs Disney d’animer une centaine de Dalmatiens, est celle des doggos qui regardent la télévision. Grâce à un processus connu sous le nom de xérographie, les animateurs de Disney pouvaient transférer leur travail dessiné à la main sur des cels d’animation sans encrage ni peinture, rendant ainsi possible des prises de vue comme celle-ci. C’était un signe de changement à venir et un moment indélébile.

62. la belle et le Clochard: Lady regarde Clochard défendre son honneur

Lorsque les cabots éponymes de la romance de 1955 se rencontrent pour la première fois, c’est dans des circonstances légèrement acrimonieuses. Lady se bat pour ne plus être la partie la plus importante de la vie de ses propriétaires, maintenant qu’ils ont un bébé. Le Clochard, pour des raisons inconnues, est pleinement conscient de ce qui arrive à un chien quand un bébé arrive et essaie de l’avertir mais elle n’écoute pas. Bientôt, grâce à un animal de compagnie vraiment horrible, Lady est muselée et court à travers la ville, sur le point d’être attaquée par des chiens plus gros et plus vicieux avant que le Clochard ne revienne pour la sauver. Avant que les deux ne partagent une assiette de pâtes, nous obtenons ce combat viscéral, magnifiquement visualisé alors que Lady, regardant des poubelles avec le museau au sommet de son museau, regarde la silhouette de Clochard venir à son aide. L’histoire d’amour commence ici.

61. 101 Dalmatiens: L’écorce du crépuscule

101 Dalmatiens est un film très pro-chien, même s’il y a d’autres animaux (y compris un chat sympathique) dans le mélange. Une fois que la portée des chiots engendrés par Pongo et nés par Perdita est reconnue par l’impitoyable Cruella De Vil, les parents ne perdent pas de temps à tenter de récupérer leur couvée. Bien sûr, ils vivent à Londres et leurs chiots pourraient être n’importe où au Royaume-Uni à ce stade. Que font-ils pour savoir où se trouvent les chiots? Ils font appel à Twilight Bark, qui est essentiellement un arbre téléphonique pour les chiens. Le résultat est une cacophonie d’aboiements, de trames, de hurlements et plus encore, visualisée sur cette photo par tous les propriétaires frustrés qui doivent écouter le cri. L’effet domino de Twilight Bark est capturé de manière si charmante – c’est un excellent gag visuel.

***

La troisième partie de cette série se déroulera demain. À plus tard!

